離譜意外！女子機場邊割草　竟遭「降落中飛機」擊中慘死

Woman mowing lawn at Canadian airstrip struck and killed by small plane making a landing https://t.co/L8aeQNPriQ — FOX Carolina News (@foxcarolinanews) July 6, 2021

記者張方瑀／綜合報導

加拿大日前發生一起罕見的飛機意外，一名在飛機跑道附近除草的女子，竟然被準備降落的輕型飛機撞擊身亡，就住在機場附近的居民都說，「你可能聽過有人被閃電擊中，但有誰是被降落中的飛機打到呢？」

根據《METRO》報導，加拿大魁北克一名27歲女子5日下午在聖埃斯普莉特機場（Saint-Esprit Airport）的跑道附近，坐在大型除草機上除草，沒想到一架紅色的輕型直升機準備降落時，機翼竟直接打中女子頭部，而女子緊急送醫後仍不治身亡。

據了解，這名女子是機場維護公司的雇員，而飛機駕駛沒有受傷，但也因為驚嚇過度而緊急送醫。住在機場附近的居民雷米亞勒（Pierre Remialle）驚訝地表示，他從未聽聞過這樣的是意外，「你可能聽過有人被閃電擊中，但有誰是被降落中的飛機打到呢？」

魁北克警方發言人泰西爾（Marc Tessier）指出，肇事的是一架中國南昌飛機公司製造的初教-6（CJ-6）單引擎飛機。加拿大運輸安全委員會（TSB）發言人克雷普斯基（Chris Krepski）則指出，意外發生當天能見度很高，天氣相當適合飛行，目前正在進行調查，恐需耗時數周或數月才能釐清事發原因。

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