他示範降落「地表最危險機場」！網焦慮嚇爆：煞不住就墜崖

實習記者陳妙津／綜合報導

一名TikTok用戶「@azey_rlb」經常分享自己駕駛飛機時的有趣經驗，近日他上傳一段駕駛飛機，準備降落在葡萄牙馬德拉島的馬德拉克里斯蒂亞諾羅納度機場（Cristiano Ronaldo International Airport）的影片引起熱議。從影片中可見，飛機穿過雲層，從駕駛艙外遠眺可以見到優美景色，沿著島嶼外側環飛，周圍山丘環繞，接著便看見短短的跑道出現在眼前，而最末端竟是陡峭懸崖！

根據《LADBible》報導，葡萄牙的克里斯蒂亞諾·羅納爾多機場被稱為「全球最危險機場」之一，也因足球巨星C.羅納度（Cristiano Ronaldo）出身於此，當局2016年時改機場以「C羅」為名，是葡萄牙第四繁忙的機場。由於側風強勁，陣風可達時速78公里，加上跑道建於山坡上，長度只有2.7公里，2000年加長的其中一段還是架空，僅以柱子支撐的，跑道末端則是懸崖峭壁，使得飛機降落難度極高，若煞不住甚至可能有墜海危險，

▲葡萄牙馬德拉島的馬德拉克里斯蒂亞諾羅納度機場（Cristiano Ronaldo International Airport）被視為「全球最危險機場之一」。（圖／達志影像／美聯社）



駕駛在片中解釋，「降落過程中必須非常貼近地面，因為在500英尺（約152公尺）以下，風會開始變得急速強烈，只有訓練有素的飛行員才能降落在這座機場上」。由於跑道過短，1977 年曾有一架波音 727-282 衝出跑道後墜海爆炸，造成機上 164 人中有131 人死亡的慘劇，後來雖然當局有對跑道進行加長，但因位處懸崖邊，也無法增加太多長度，現在只有受過專業訓練的飛行員可以在該機場起降。

▲▼原PO精準降落機場，畫面讓網友都捏把冷汗。（圖／翻攝自TikTok／azey_rlb）



這段驚險降落影片曝光後立刻受到大量網友關注，僅1天便突破180萬人次觀看，超過400萬人按讚，許多人紛紛留言，「我光看影片就瘋狂焦慮」、「技術超強」、「幾年前我們去那裡的時候，因為風太強了，最後不得不降落在其他地方，後來我們是搭船過去的」、「把馬德拉島從我的旅遊清單上刪除」、「難怪我們的飛機降落時，所有人都開始鼓掌，真的太神奇了」。