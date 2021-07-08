　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

他示範降落「地表最危險機場」！網焦慮嚇爆：煞不住就墜崖

@azey_rlb

One of the world’s most dangerous airport ##madeira ##island ##landing ##pilot ##atlantic ##vacation ##summer ##21

♬ Paris - Else

實習記者陳妙津／綜合報導

一名TikTok用戶「@azey_rlb」經常分享自己駕駛飛機時的有趣經驗，近日他上傳一段駕駛飛機，準備降落在葡萄牙馬德拉島的馬德拉克里斯蒂亞諾羅納度機場（Cristiano Ronaldo International Airport）的影片引起熱議。從影片中可見，飛機穿過雲層，從駕駛艙外遠眺可以見到優美景色，沿著島嶼外側環飛，周圍山丘環繞，接著便看見短短的跑道出現在眼前，而最末端竟是陡峭懸崖！

根據《LADBible》報導，葡萄牙的克里斯蒂亞諾·羅納爾多機場被稱為「全球最危險機場」之一，也因足球巨星C.羅納度（Cristiano Ronaldo）出身於此，當局2016年時改機場以「C羅」為名，是葡萄牙第四繁忙的機場。由於側風強勁，陣風可達時速78公里，加上跑道建於山坡上，長度只有2.7公里，2000年加長的其中一段還是架空，僅以柱子支撐的，跑道末端則是懸崖峭壁，使得飛機降落難度極高，若煞不住甚至可能有墜海危險，

▲葡萄牙馬德拉島的馬德拉克里斯蒂亞諾羅納度機場（Cristiano Ronaldo International Airport）被視為「全球最危險機場之一」。（圖／達志影像／美聯社）

▲葡萄牙馬德拉島的馬德拉克里斯蒂亞諾羅納度機場（Cristiano Ronaldo International Airport）被視為「全球最危險機場之一」。（圖／達志影像／美聯社）

駕駛在片中解釋，「降落過程中必須非常貼近地面，因為在500英尺（約152公尺）以下，風會開始變得急速強烈，只有訓練有素的飛行員才能降落在這座機場上」。由於跑道過短，1977 年曾有一架波音 727-282 衝出跑道後墜海爆炸，造成機上 164 人中有131 人死亡的慘劇，後來雖然當局有對跑道進行加長，但因位處懸崖邊，也無法增加太多長度，現在只有受過專業訓練的飛行員可以在該機場起降。

▲▼原PO精準降落機場，畫面讓網友都捏把冷汗。（圖／翻攝自TikTok／azey_rlb）

▲▼原PO精準降落機場，畫面讓網友都捏把冷汗。（圖／翻攝自TikTok／azey_rlb）

這段驚險降落影片曝光後立刻受到大量網友關注，僅1天便突破180萬人次觀看，超過400萬人按讚，許多人紛紛留言，「我光看影片就瘋狂焦慮」、「技術超強」、「幾年前我們去那裡的時候，因為風太強了，最後不得不降落在其他地方，後來我們是搭船過去的」、「把馬德拉島從我的旅遊清單上刪除」、「難怪我們的飛機降落時，所有人都開始鼓掌，真的太神奇了」。

ET快訊
新竹媽「塑膠袋套頭」悶死2歲兒　3萬交保
福原愛不倫恐付「5000萬撫養費」　3900萬高雄愛巢成追憶
全台速食店「微解封」　新規一次看！
江宏傑離婚福原愛　爸爸「一句話」快閃關門
直擊萬華微解封！短褲美腿妹站騎樓拉客　在地人驚：超前部署？
江宏傑、福原愛同台《全明星》　「甜蜜對打畫面」成絕響
福原愛不倫形象崩毀　神隱近況曝光
快訊／離婚江宏傑　福原愛首發聲！
江宏傑斬斷4年婚！　陸網一面倒挺福原愛：恭喜脫離台灣軟飯男

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英國立法禁止「活煮龍蝦」　研究證據顯示牠們有痛覺！

他示範降落「地表最危險機場」！網焦慮嚇爆：煞不住就墜崖

日本接種輝瑞累計554死　專家：首例不排除疫苗因果關係

東奧遲遲不公佈觀眾入場方案！贊助商受不了「直接宣布取消展位」

假照網紅將現原形！　挪威新法律：P圖、濾鏡須標明「經過後製」

只需太陽、空氣　新技術沙漠中製飲用水

Delta病毒贏了！　WHO：缺少疫苗國家恐出現死亡浪潮

日媒：文在寅將訪日出席東奧開幕式！　有望與菅義偉會面

海地總統遇刺現場曝：「身中12槍」從頭到腳都彈孔！嫌犯疑為傭兵

23歲孕婦倒在路邊慘成腐屍　「懷胎8個月」腹中女嬰卻神秘消失！

新北大橋「死亡閃電彎」機車道！ 　路超窄肇事頻傳...蓋10年沒改善

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

女大生沙灘曬日光浴遭噁男偷拍 德國武術家見狀秒「擒拿術壓制」

孫德榮網拍中毒「覺得可能用得到就買」　「獨居買近70雙筷」1商品買N個：怕賣家賠錢...

日本賽車場員工2推車做腹肌訓練 賣力來回推喊：練到客人來為止！

正妹吃牛肉卷甜喊「太好吃了吶～」 超嗲嗓音網Hold不住：骨頭都酥了

平板車四輪全爆「硬開高速公路」　冒出白色濃煙！網怒：破壞路面

同住家人無法打疫苗、醫護沒紓困　工會理事長：拿命抗疫不偉大嗎？

士林火鍋店員工全是「罕病患者」　侏儒症店長改賣水餃度疫情危機

歐爸搭訕程瀟..許凱韓文嗆「別動我女人」隊友吃瓜改編《小幸運》虧他們超鬧！

英國立法禁止「活煮龍蝦」　研究證據顯示牠們有痛覺！

他示範降落「地表最危險機場」！網焦慮嚇爆：煞不住就墜崖

日本接種輝瑞累計554死　專家：首例不排除疫苗因果關係

東奧遲遲不公佈觀眾入場方案！贊助商受不了「直接宣布取消展位」

假照網紅將現原形！　挪威新法律：P圖、濾鏡須標明「經過後製」

只需太陽、空氣　新技術沙漠中製飲用水

Delta病毒贏了！　WHO：缺少疫苗國家恐出現死亡浪潮

日媒：文在寅將訪日出席東奧開幕式！　有望與菅義偉會面

海地總統遇刺現場曝：「身中12槍」從頭到腳都彈孔！嫌犯疑為傭兵

23歲孕婦倒在路邊慘成腐屍　「懷胎8個月」腹中女嬰卻神秘消失！

南投幼兒園教職員工疫苗開打　連帶保障幼兒健康家長安心

王識賢拜關聖帝君當乾兒子　氣場太強嚇到他嘴抽筋

隔板準備好了！六大餐飲集團7／13開放內用服務　新增分菜服務

快訊／東元董座怒告少東黃育仁　親筆信曝光：要為清白而戰！

新竹媽嫌太吵「塑膠袋套頭」悶死2歲兒　相驗無傷將解剖：3萬交保

在家當大廚！淡水人氣防疫美食　創意「兔兔布包餐盒」造型超吸睛

許光漢新片台灣要播了！電影版《想見你》進度約20％

7／13旅遊微解封！「陽明山」各大景點開放了　一張圖看懂管制情況

不斷更新／桃園逆時中餐食必須外帶　各縣市微解封懶人包一次看　

英國立法禁止「活煮龍蝦」　研究證據顯示牠們有痛覺！

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

國際熱門新聞

睡覺臉癢癢　女眼球被老鼠啃咬

總統接班人已病逝　海地宣布戒嚴

夜襲暗殺海地總統　影片曝光！

富商遇死劫！嫩妻痛哭「全是演戲」

印尼科興疫苗試驗科學家　死於新冠肺炎

即／創疫情以來紀錄！南韓單日暴增1275例

海地總統遭暗殺　總理：兇手是外國份子武裝突擊隊

印度神童又預言！再爆「最糟2時間點」

快訊／美駐巴格達大使館遭飛彈襲擊

海地總統身中12槍死！嫌犯疑為外籍傭兵

Vera Wang老態無p照曝光！網崩潰：美魔女是假的

他面試失敗　怒撕宣傳冊拼成梵谷名畫

海地刺殺總統兇嫌　多人已落網！

即／東京第4度宣布緊急事態！東奧採「無觀眾」形式

更多熱門

相關新聞

她機場邊割草　竟遭飛機撞死

她機場邊割草　竟遭飛機撞死

加拿大日前發生一起罕見的飛機意外，一名在飛機跑道附近除草的女子，竟然被準備降落的輕型飛機撞擊身亡，就住在機場附近的居民都說，「你可能聽過有人被閃電擊中，但有誰是被降落中的飛機打到呢？」

「地表最危險機場」超高難度降落影片曝

「地表最危險機場」超高難度降落影片曝

入境普篩7／2中午上路　蔡英文：國境管制要小心戒備才能守住防線

入境普篩7／2中午上路　蔡英文：國境管制要小心戒備才能守住防線

最強吸鈔機！C羅發1篇IG業配進帳4500萬

最強吸鈔機！C羅發1篇IG業配進帳4500萬

印軍成功試射烈火-P彈道核導彈 解放軍傳邊境部署S-400導彈營

印軍成功試射烈火-P彈道核導彈 解放軍傳邊境部署S-400導彈營

關鍵字：

葡萄牙機場Cristiano Ronaldo International Airport

讀者迴響

熱門新聞

獨／全國三級警戒延長至726　712微解封範圍出爐

712後微解封！餐廳可內用　電影院、博物館也開放

「紓困4.0補助再擴大」對象、條件一次看！

快訊／可以出門玩了！712鬆綁9人以下國內旅行

快訊／江宏傑發聲明：已離婚福原愛！　孩子監護權結果出爐

紓困「敗部復活」！後天「最高領3萬」

獨／三級警戒延長至726　最新管制措施出爐

獨／撲滅3大群聚　指揮中心拚726降「二級警戒」

三重單親媽騎10公里　載2子求便當吃

「脫北正妹」近況照讓網友嚇傻

北市熱心警打AZ後猝死　48歲不菸不酒

三級到726！20個場所適度鬆綁

快訊／金希澈、MOMO分手了！

《木曜》被控「用鏡頭強迫店家給優惠」道歉了

快訊／2萬4千元以上勞工收入少2成　即可請領1萬元補貼

更多

最夯影音

更多
新北大橋「死亡閃電彎」機車道！ 　路超窄肇事頻傳...蓋10年沒改善

新北大橋「死亡閃電彎」機車道！ 　路超窄肇事頻傳...蓋10年沒改善
超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

女大生沙灘曬日光浴遭噁男偷拍 德國武術家見狀秒「擒拿術壓制」

女大生沙灘曬日光浴遭噁男偷拍 德國武術家見狀秒「擒拿術壓制」

孫德榮網拍中毒「覺得可能用得到就買」　「獨居買近70雙筷」1商品買N個：怕賣家賠錢...

孫德榮網拍中毒「覺得可能用得到就買」　「獨居買近70雙筷」1商品買N個：怕賣家賠錢...

日本賽車場員工2推車做腹肌訓練 賣力來回推喊：練到客人來為止！

日本賽車場員工2推車做腹肌訓練 賣力來回推喊：練到客人來為止！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面