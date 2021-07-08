他面試全失敗！一怒之下「撕毀宣傳冊」拼成梵谷名畫　網全驚呆

▲他將公司宣傳冊撕碎後直接拼成梵谷名畫。（圖／翻攝自推特／@tai_oi_shii）



記者張方瑀／綜合報導

日本新鮮人找工作是非常慎重的大事，甚至有「就業活動」之稱，拚盡全力就是要拿到公司的錄取通知。不過有一名日本網友卻面試了數十間公司都失敗，氣憤的他就發揮自己的專長，將這些公司的宣傳手冊撕毀，重新拼成梵谷名畫《夜晚露天咖啡座》，精湛手藝也讓網友全都驚呆。

日本一名推特網友@tai_oi_shii因為求職受挫，面試了數十間公司都沒獲得錄取通知，結果他一氣之下把這些公司的宣傳手冊全部撕毀，再發揮自己的專長，將這些碎紙拼成梵谷名畫《夜晚露天咖啡座》，「把對數十家公司的怨念、留戀和悔恨都昇華了，現在感謝這些公司替我撿回我的心。」

現在這則貼文已經有超過30萬人按讚、近6萬人轉推，許多網友紛紛留言表示，「為什麼公司會拒絕這樣的天才」、「有很多工作都需要藝術敢感呀」、「你真的是個藝術家！放棄你的公司會後悔的」、「能想到這樣再現作品的人真是天才」。

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