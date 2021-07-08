打疫苗抽樂透！美4寶媽爽中2800萬...樂喊：有錢付女兒大學學費了

▲ 美國民眾接種疫苗。（圖／路透）



實習記者陳妙津／綜合報導

美國政府為了鼓勵民眾接種疫苗，使出各種花招吸引民眾主動前來，科羅拉多州就推出打疫苗抽樂透活動。科羅拉多州州長波利斯（Jared Polis）7日即宣布，一名育有4寶的家庭主婦羅素（Heidi Russell）中了100萬美元（約2796萬元台幣）大獎。

據《美聯社》報導，從6月到7月初，科羅拉多州民眾只要在指定施打地點接種至少一劑疫苗，州政府每週都會抽出一位民眾獲得100萬美元大獎，全部總計會抽出五名幸運兒。

本週獲獎的家庭主婦羅素（Heidi Russell）開心表示，「這個獎金對撫養四個小孩非常有幫助。昨天告訴我女兒這個消息時，她的第一時間說，『我大學學費有著落了』。」

▲美國推出打疫苗可抽樂透活動。（示意圖／視覺中國）



民主黨州長波利斯表示，疫苗樂透鼓勵了很多本來不想打疫苗的人來接種。不過數據顯示，樂透並沒有讓接種率提升。在5月26日至6月26日，州政府共施打50.1萬疫苗，比在宣布疫苗樂透前一個月的施打數量減少43%，前一個月施打120萬劑。

除了樂透之外，對於施打過至少一劑疫苗的12至17歲的民眾，科羅拉多州政府還推出五筆疫苗獎學金，一筆5萬美元，只要接種就有機會獲得獎學金，可以用於高等教育機構學費中，包括科羅拉多州內外的學院，以及技術、職業或證照課程。