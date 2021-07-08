「北北基桃一放鬆隨時可再燒起來」　醫曝關鍵數據：別高興太早

▲板橋江寧黃昏市場近日人潮。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳俊宏／綜合報導

7日新增39例本土確診，「MedPartner 美的好朋友」醫療粉專點出關鍵數據，「為什麼我們會說疫情還不能輕忽？只看數字下降不太夠。」

「美的好朋友」7日說，台北市7日+14，居家隔離驗出陽性6人；新北市+14，居家隔離驗出陽性5人；桃園市+11，居家隔離驗出陽性10人。

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該粉專表示，也就是說，雙北7日的確診者，有過半還是沒被隔離狀態被驗出，也就是說，這些人都還可能傳播給其他人，而北北基桃根本就是一日生活圈，只要一放鬆，隨時可以再燒起來。

▼「美的好朋友」呼籲，整體疫情雖然趨緩，但大家還是不要高興太早啊。（圖／記者周宸亘攝）



「美的好朋友」呼籲，整體疫情雖然趨緩，但大家還是不要高興太早啊，疫苗能打的人拜託趕快去打，自己安全，家人也比較安心。

指揮中心指出，7日新增39例本土病例（其中21例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者），為21例男性、18例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，發病日介於今年6月26日至7月6日，個案分布以台北市與新北市各14例最多、其次為桃園市11例；其中23例為已知感染源、4例關聯不明、12例調查中，相關疫情調查持續進行中。