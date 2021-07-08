海地通訊部長：刺殺總統兇嫌「多人已落網」

記者張靖榕／綜合外電報導

海地總統摩伊士（Jovenel Moïse）6日被一群疑為傭兵團的槍手暗殺身亡後，該國通訊部長伊坎斯特斯（Frantz Exantus）7日表示，周三晚間6點左右，國家警察已在佩爾蘭（Pelerin）逮補一夥嫌犯。





▲海地總統遭暗殺，當晚監視器畫面顯示槍手有組織性地進攻。（圖／翻攝自Twitter／@madanboukman）

根據最新消息指出，數名嫌犯在摩伊士被暗殺後的24小時內落網，伊坎斯特斯證實這項消息，並承諾會提出更多細節。

Here are the mercenaries that assassinated the tyrant of #Haiti. They were Spanish speaking! Who hired them? Where was his security? Clearly, he was taken out by the same entities (local bourgeoisie mafia or foreign imperialists) that imposed him on the people. pic.twitter.com/6JKjgeBD2n — Madame Boukman - Justice 4 Haiti (@madanboukman) July 7, 2021

此前國家問題已複雜混亂的海地因總統遭暗殺而陷入更重大的國家危機，代理總理約瑟夫（Claude Joseph）7日宣布國家進入戒嚴狀態，他的聲明中表示摩伊士遇襲時間點位於6日深夜至7日凌晨1時之間，除摩伊士之外，第一夫人瑪婷（Martine Moise）也受到槍擊。

▲海地總統摩依士與第一夫人瑪婷。（資料照／記者林敬旻攝）

然而根據海地全國法官協會主席莫蘭（Jean Wilner Morin）指出，一般情況下總統職務會由最高法院院長代理，但海地最高法院院長西爾維斯特（René Sylvestre）前不久才因感染COVID-19病逝，葬禮原訂7日舉行。

槍手身分也尚未確定，但官方根據影像認為行兇者顯然是有組織性地進行暗殺行動，據了解其中有西語人士，但在闖入總統官邸時表明的身份是「美國緝毒署（DEA）探員」。

第一夫人瑪婷在暗殺行動中也受到重傷，官方透露她的情況穩定但仍處於危險中，已安排將其送往美國邁阿密接受治療。