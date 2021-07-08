搶油輪大亨20億家產！繼承人耍花招被抓包　香港女王怒提告

▲能源航運公司在1964年由程志新立，之後交棒給長子程正平（左2），巔峰時期擁有超大型原油船、液化石油氣船等12艘油輪，客戶遍及全球。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

以運輸油品及液體瓦斯為主的「能源航運公司」，前任董事長程正平過世前曾寫下遺囑，敘明遺產如何分配給他與前妻所生的3名子女及再婚妻子張女，但其長女程藍瑩竟偽造簽名，向美國法院聲明張女放棄繼承被抓包，雙方也在公司經營上互不相讓，以致程正平已過世5年，高達20億元的遺產至今仍無法分配，張女怒向法院提告亡夫的3名子女討公道。

有「香港女王」稱號的張女，目前暫居大陸，她向本刊記者透露，程正平生前留下台灣、大陸及美國等3地遺產，雖然他委託田振慶律師代筆立下遺囑，但2016年12月，程正平過世後，雙方對於財產分配仍有意見。2017年1月，張女和3名子女約在田振慶的辦公室協調，結果雙方沒有共識；8個月後，雙方兩度協商，最終仍不歡而散。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2017年9月，程正平長女程藍瑩在美國向法院辦理遺產繼承時，竟偽造張女的簽名遞交「配偶拋棄繼承書」。「我收到美國法院的函文，才知道這件事。」張女進一步透露，程藍瑩擔心被追究刑事責任，遂要求田振慶提供遺囑正本，好讓她向美國法院解釋父親遺產的分配細節，田振慶竟然因此就交出遺囑正本，「現在遺囑正本不知道在哪裡？沒有正本，我根本沒辦法辦理繼承。」

位在北市中山區八德路上的「能源航運公司」（能源航運）於1974年創立，在航運業界頗有名氣，是一家以「油輪」為主要營運核心的專業航運公司，自家船隊最高紀錄曾擁有超大型原油船、液化石油氣船等12艘油輪，資本額高達2億，客戶遍及全球主要油商，至今已累積40多年油品及液體瓦斯運輸的豐富經驗。

▲程正平在2006年與前妻離婚後，再娶張女為妻，兩人結婚10年，一起到中國、香港經商談客戶，替公司打開知名度。

能源航運創辦人程志新，在將公司董事長的棒子交給長子程正平後，程正平也經營的有聲有色，他與前妻育有3名子女。2006年，程正平與從事骨董投資和房地產買賣的張姓女子再婚，張女並在2011年出任能源航運監察人一職，但程正平的3個子女對張女頗有敵意，都認為張女是破壞父母親婚姻的小三，意圖謀奪程家的公司。

面對指控，程藍瑩表示家裡長輩有交代家醜不可外揚，跟張女都是私事「沒什麼好說的」，強調他們只是個平凡的小康家庭，沒必要鬧這麼大，而對被控在美涉嫌偽造文書一事，她澄清只是張女的一面之詞。至於程家跟張女官司進程？她則說不清楚，只希望回歸平靜。

本刊記者兩度致電律師田振慶，都轉進語音信箱，且透過簡訊詢問、聯絡鼎力律師事務所代為轉達相關問題，至截稿前都未獲得回應。

延伸閱讀

▸ 油輪大亨家產糾葛2／遺囑內容很詳細！ 油輪家族長女不甘心 涉偽造繼母「配偶拋棄繼承書」

▸ 血汗麻花捲1／錢你賺班我加！小琉球麻花捲霸主遭控訴 惡性超時剋扣薪資

▸ 對手連追3局 喬帥直落三！10度闖進4強