印尼媒：科興疫苗臨床試驗首席科學家　死於新冠肺炎

▲印尼科興臨床試驗首席科學家，死於COVID-19。（圖與本文無關／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

印尼媒體指出，該國的中國科興疫苗臨床試驗首席科學家巴奇塔（Novilia Sjafri Bachtiar ），7日疑似死於COVID-19感染。

印尼當地媒體「Kumparan news」指出巴奇塔的死因正是因為感染COVID-19；「Sindonews」則是引述國有藥廠「BioFarma」官員，表示巴奇塔後事完全依照COVID-19死者的下葬流程。印尼國營企業部長托赫（Erick Thohi）在Instagram上哀悼巴奇塔之死，指她的離去是「BioFarma」的重大損失，但並未說明其死因。

托赫在哀悼文中表示，巴奇塔是「BioFarma」數十項臨床試驗的首席科學家兼負責人，包括和中國科興疫苗合作的臨床試驗在內，而該疫苗已被注射進數萬名印尼人的體內，「這是我們擺脫COVID_19疫情所努力的其中一部分。」「BioFarma」至截稿為止尚未就巴奇塔之死給予媒體回覆。

▲推特多人哀悼巴奇塔之死。（圖／翻攝自推特）

根據獨立數據團體「Lapor COVID-19」指出，自6月以來已有131名死亡的醫護，包括7月至今的50人，其中大多數醫護人員接種的疫苗皆為科興。報導指出如今死亡醫護中多為科興疫苗接種者的事件一再傳出，讓外界對於科興疫苗的有效性產生更多問題。

印尼疫情嚴重，7日首次創下單日染疫死亡數1000人以上，並錄得破紀錄的3萬4379例確診，最新一波的疫情是最先在印度發現的Delta變種病毒。

科興發言人6月告訴路透社，初步研究結果發現該公司的疫苗對中和Delta變異株的效用減少了3倍。