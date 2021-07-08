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數萬貽貝「熱到熟」！加拿大飆破50度　海邊驚見「10億隻生物」屍體

▲▼ 貽貝,蛤蜊,貝類。（示意圖／shutterstock）

▲加拿大西岸卑詩省（British Columbia）海邊躺滿貽貝屍體。（示意圖／shutterstock）

實習記者高琳景／綜合報導

加拿大西岸卑詩省（British Columbia）近期受到熱浪侵襲，當地多日出現近攝氏50度的高溫，不僅奪走數百條人命，也燒毀不少土地，就連海邊也出現數以萬計的海洋生物屍體，飄散著濃濃腐爛味。研究人員查看時。被滿地的貽貝、海星嚇壞，粗估逾10億的海洋生物死亡。

根據《CBC》報導，哥倫比亞大學海洋生物學家克里斯．哈雷 （Chris Harley）提到，6月下旬走在溫哥華基斯蘭奴海灘 （Kitsilano Beach）時，聞到了陣陣腐爛味，海灘上鋪滿了數以萬計的貽貝、蛤蜊、海星和蝸牛，讓他直呼「非常震驚」。

▲▼加拿大,熱浪。（圖／路透）

▲加拿大民眾紛紛到海邊避暑。（圖／路透）

哈雷和研究團隊上周末在溫歌華海岸邊，用紅外線測得了攝氏50.7度的高溫，粗估這波熱浪可能熱死了超過10億隻棲息在海岸的演海生物。

而被海邊的腐屍味嚇到後，他們同樣在卑詩省海岸邊發現數以萬計被熱死的貽貝，哈雷說，「死掉的貽貝殼內還附有死肉」，還包括了海星、藤壺等生物屍體。哈雷提到，貽貝和蛤蜊具有協助過濾海水的功能，因此這次的事件會短暫影響水質。

哈雷表示，生活在陸地和海洋交匯處的貽貝等潮間帶動物，可以在短時間內承受30多度的高溫，但酷熱加上午後的海水乾潮，一次僅能維持6小時。他形容，那些貽貝就像「還在學走路的幼童，卻被關在車內，只能等待父母回來。」

哈雷也指出，「雖然貽貝可能會在在1、2年內恢復，但因為氣候變化的關係，讓熱浪更加頻繁的發生，甚至更嚴重。」最終，海岸邊上那些濾食性動物，可能無法達到我們期待的數量。

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