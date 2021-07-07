他精準降落「地表最危險」C羅小島機場！　網：光看影片就超焦慮

記者張寧倢／編譯

在世界上「最危險機場」的跑道降落是什麼感覺？一名網友日前上傳了自己開飛機時的降落影片，驚險場景讓網友不禁直呼，「光看影片就讓人超級焦慮！」而拍攝地點就位於葡萄牙馬德拉島的機場，因為這裡同時也足球巨星C.羅納度（Cristiano Ronaldo）的家鄉，當局已於2016年將機場改以「C羅」命名。

▲葡萄牙觀光勝地馬德拉島東部一處國際機場號稱是「地表最危險」的機場之一。（圖／翻攝自TikTok／@azey_rlb）

一名TikTok網友@azey_rlb日前在個人頻道上傳影片表示，自己成功駕駛著一架波音737飛機降落到「地表最危險的機場之一」的跑道，這是位於葡萄牙馬德拉島（Madeira）的克里斯蒂亞諾·羅納度國際機場（Cristiano Ronaldo International Airport），慣稱馬德拉機場、豐沙爾機場（Funchal Airport），這座機場只有2條超短跑道，長度僅2.7公里，且這已是2000年延伸擴建後的長度，末段跑道直接用柱子架空在海面之上，終點即是懸崖。

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根據《經濟時報》報導，由於機場位於大西洋，再加上山丘地形環繞，容易產生強烈的側風與亂流，跑道擴建到海面上之後更加劇了大西洋風的影響，另外跑道位置非常靠近山坡，更增加了降落難度，因此才被選為全球最危險的機場之一。影片中也解釋，在接近機場的過程中必須飛得很靠近地面，「高度降到150公尺以下時，風速會變得很強，只有受過訓練的機長才能順利降落。」

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截至出稿前，這段影片已經突破190萬次點閱，網友swagapino表示，她光是看影片就已經超級焦慮。另一名網友Lilly則說，自己幾年前曾經搭機前往馬德拉島，當時因為亂流嚴重，飛機兩度嘗試降落都失敗，最後機長被迫停在其他機場，再由旅客自己搭船登島。部分網友也回應Lilly表示自己也有相同經驗，「我當時去的時候，機長嘗試著陸3次全部失敗，最後他說沒有足夠燃料再嘗試了。」

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