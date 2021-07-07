聯合國認定「南韓晉升已開發國家」　文在寅：很值得驕傲！

▲南韓總統文在寅表示，南韓是自聯合國貿發會議1964年創立以來，首個國際地位變更的國家，非常值得驕傲。（圖／達志影像）

記者張寧倢／編譯

南韓外交部宣布，聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）於2日舉行的閉門會議中，一致通過變更南韓的國際地位，將其正式認定為已開發國家（又稱先進國家、發達國家），南韓同時也是1964年UNCTAD成立以來，首個獲國際地位變更的國家。對此，南韓總統文在寅表示，非常值得驕傲，希望全民為此感到自豪。

根據《韓聯社》報導，南韓總統文在寅6日於國務會議時表示，針對南韓成為UNCTAD成立57年以來首例被提升國際地位的國家一事，感到非常值得驕傲。文在寅強調，南韓經濟規模排名全球前十，連續2年受邀七大工業國組織（G7）峰會，在新冠疫情中樹立了抗疫典範，作為名副其實的發達國家已獲得國際社會認可。

文在寅表示，南韓今後將承擔相應的國際責任，積極發揮作用，循著已開發國家的行列持續邁進，「這是我們用辛勞和汗水創造的成果，希望全民為此感到自豪。」根據南韓KBS、Edaily報導，UNCTAD是聯合國常設機構，旨在透過貿易的方式而非單純的援助，協助發展中國家的經濟開發，這次韓國是從包含亞洲、非洲等發展中國家的A類，改分至以歐美、日本等已開發國家所組成的B類，B類將從31個成員國增加為32個。

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