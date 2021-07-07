「滴滴出行」遭審查下架　美議員轟： 一間不負責任的中國公司

▲「滴滴出行」赴美上市不久，便被「網路安全審查」強制下架。（圖／CFP）

實習記者高琳景／綜合報導

大陸網路叫車平台「滴滴出行」於上（6）月30日在紐約證券交易所（NYSE）掛牌，上市不到48小時即遭到「網路安全審查」強制下架，引發美國政府密切關注。為此，美國共和黨聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）抨擊，滴滴出行這是「魯莽且不負責任」的行爲。

綜合外媒報導，魯比歐向《金融時報》指出「滴滴出行是一間不負責任的中國公司。」他提到，在中國的打壓下，導致滴滴出行首次公開募股（IPO）暴跌，近一步凸顯了美國投資者對中國企業所面臨的風險。

▲ 魯比歐抨擊「滴滴出行是一間不負責任的中國公司」。（圖／路透社）

魯比歐表示，「即使股價反彈，美國的投資者仍不清楚滴滴出行的財務實力，只因中共阻止美國監管機構審查帳目，這危及了美國的投資客，同時也把美金送往北京。」魯比歐的發言凸顯這次的事件，可能引發美國國會採取新行動，限制中企赴美上市的限制。

去年，美國前總統川普曾簽署「外國公司問責法」，對在美國證券交易所掛牌上市的中企更嚴格實施標準，必須證明不受外國政府控制或持有股權；且企業需連續3年接受「美國上市公司會計監督管理委員會（PCAOB）」審查。

然而，有部分美國國會議員認為「這項法律應只是美中資本市場廣泛脫鉤的起點。」美中經濟與安全審查委員會（USCC） 前主席羅賓遜（Roger Robinson） 認為「滴滴事件，只會增強許多國會議員要求對投資中企的美國投資人提供更大的保護的決心。」

本站今報導指出，中國國家主席習近平曾提出「沒有網路安全就沒有國家安全」。外界傳聞中國負責網路安全的人民解放軍「61398部隊」就是「中國網路戰的總部」。綜合而言，雖然美中網路安全競合由來已久，但數據安全新冷戰正揭開序幕。