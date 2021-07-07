毒品亂丟排入河流　竟害「鱒魚」上癮！研究：還出現戒斷症狀

▲捷克大學研究，淡水水域中含有微量冰毒，將讓鱒魚藥物成癮。（圖／翻攝journals.biologists.com）

記者吳美依／綜合外電報導

捷克大學6日發表研究指出，人類把藥物與毒品沖進馬桶、隨意丟棄等行為，讓藥物進入水生生態系，導致魚類成癮，甚至在藥物移除後出現戒斷症狀。研究第一作者、捷克大學生命科學教授霍基（Dr Pavel Horky）表示，「藥物濫用不僅傷害人類社會，也正在威脅水生生態系」。此論文被發表在期刊《實驗生物學雜誌》（The Journal of Experimental Biology）。

CNN等外媒報導，研究團隊將40條鱒魚安置在含有微量甲基苯丙胺（methamphetamine，俗稱冰毒）的水箱，時間長達8周，之後轉移至乾淨淡水水箱裡，最後每隔1天實施「戒斷症狀」測驗，讓魚群選擇要進入含冰毒的水箱，或者乾淨淡水水箱。與此同時，還有另外40條在正常水域生活的鱒魚作為對照組。

學者們發現，與對照組相比，那40條「上癮」鱒魚總會選擇進入含冰毒的水箱裡，牠們移居乾淨淡水10天後，腦部仍能發現用藥證據，而且行動也較不活躍。

霍基指出，魚類對於酒精、古柯鹼等多種神經學活性藥物十分敏感，和人類一樣，會出現與多巴胺獎勵相關的成癮反應，「魚類對於藥物獎勵的渴望，可能超越覓食與交配的自然獎勵」。他也擔心，魚類成癮後將改變棲地偏好，因被藥物吸引而長時間聚集在汙水排放水域附近，進一步影響健康。

霍基提到，人類對於自然環境的汙染往往非常明顯，例如油汙以及沖上岸的塑膠製品，「但我們消費的許多藥品最終被沖入水中，而目前的汙水設備卻無法適當處理」。

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