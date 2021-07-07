2童無症狀染疫！Ct值16、19高傳染力　醫：慎防成隱形傳播

▲彰化秀傳中醫部主任呂友文表示，家長應慎防兒童成為隱形傳播者。（圖／邱伯恩醫師臉書提供）

記者鄧木卿／彰化報導

彰化秀傳醫院所收治的新冠患者有一半會診中醫，其中院方針對2名1歲和8歲孩童給予清冠一號治療，2人原本屬無症狀感染者，且病毒量都相當高，經計算體重每天使用1至2包清冠一號1個月後，Ct值都高於30，症狀明顯改善，日前已順利解除隔離，醫師呼籲家長多注意和一般感冒很像的咳嗽、流鼻水等輕症症狀，以防兒童成為新冠隱形傳播者。

[廣告]請繼續往下閱讀...

彰化秀傳中醫部呂友文部主任表示，會診中醫的新冠感染住院患者中，14人是輕症或無症狀，19人已順利出院，確診患者的好發症狀是乾咳，甚至少數患者出現咳嗽到嘔吐、嚴重影響到夜眠的狀況；其次是全身倦怠、胃口變差。

患者中有2名兒童是少見使用清冠一號的個案，值得注意的是，2人屬無症狀感染者，病毒量都相當高，其中1人年僅1歲Ct值16，另1人8歲Ct值19，經評估、計算體重後，每天使用1至2包清冠一號治療，治療1個月後，Ct值都高於30，順利解除隔離。

呂友文指出，因為COVID19會診中醫大部分以成人居多，所以這2個小朋友的感染症狀、服藥劑量、Ct值變化都特別受到關注，也發現關於兒童感染率較成人低的問題，是因為當新冠病毒進入人體以後，必須要依靠細胞上的ACE2受體當作鑰匙，來進入細胞進而感染人體。醫學研究顯示兒童肺部的ACE2受體量明顯少於成人，所以使兒童較不容易因為暴露到病毒而造成感染。

呂友文說，雖然這2個小朋友Ct值在16與19的高度傳染狀態，但活動力、進食量、睡眠都正常，無呼吸道感染症狀（無咳嗽、無流鼻水、無痰、無身熱發冷等症狀），有沒有可能是小朋友對清冠一號反應比較好，加上兒童的免疫優勢（兒童在接觸病毒的過程中，可以處理病毒並溫和抵抗，不像大人會產生很激烈的免疫反應）；最終能在溫和的抵抗中產生抗體痊癒，學術上仍需要更多專家意見的證實。

根據國際間資料顯示，新冠肺炎疫情恐有年輕化趨勢，以色列最近單日新增超過100例，有70%感染最早在印度發現的Delta變異株，其中又有半數為孩童。然而，有報導顯示嬰幼兒感染者有多達40%無症狀，但確診後病毒量都偏高，且潛伏期可長達36天，呼籲家長多注意和一般感冒很像的微燒、咳嗽、流鼻水、腸胃道不適、長疹子等新冠輕症症狀，以防兒童成為新冠隱形傳播者。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

