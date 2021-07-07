科興疫苗才掀搶打潮　新加坡衛生部宣布：不列入已接種統計

▲ 新加坡人排隊接種科興疫苗。（圖/路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新加坡6月18日開放施打中國科興生物（Sinovac）研發的新冠疫苗，一度掀起搶打潮。但星國衛生部7日宣布，接種科興疫苗的民眾將不計入已接種人口，僅計入接種莫德納或輝瑞/BNT疫苗者。

《路透社》報導，新加坡衛生部7日發表聲明指出，「國家疫苗施打數量僅反映在國家疫苗計畫下接種疫苗者」，即莫德納與輝瑞/BNT疫苗，由於目前還在等待科興生物提供關鍵數據，因此未將其納入國家疫苗接種計畫，但因其已獲世界衛生組織（WHO）列入緊急使用清單，開放私人診所為民眾施打，國內現有劑量約20萬劑。

新加坡衛生部上周曾表示，「不屬於我國疫苗接種計畫的新冠疫苗可能沒有足夠的數據證明其保護力，尤其是對目前流行的Delta變異株的效力。」新加坡衛生部醫藥服務總監麥錫威（Kenneth Mak）則指出，根據上月來自他國的數據，接種科興疫苗者仍會染疫，存在突破性感染的重大風險。

臨床實驗證明，輝瑞與莫德納疫苗有效性遠超過9成，科興疫苗則約51%至84%。完整接種輝瑞或莫德納疫苗的新加坡民眾參加特定活動或進入部分場所前不需通過篩檢，接種科興疫苗者則仍需接受檢測。

新加坡截至目前約370萬人至少接種一劑輝瑞或莫德納，覆蓋約65%人口，近220萬人已完整接種，預計至8月9日將有2/3國人完成二劑施打。

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