快訊／新北＋14「1例感染源不明」　各行政區染疫人數公布

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心今(7)日公布國內新增40例COVID-19確定病例，分別為39例本土及1例境外移入；另確診個案中新增9例死亡。針對新北市今日新增14例，市長侯友宜公布各行政區確診人數分佈及感染源分析。

侯友宜說明，樹林4例，中和3例，永和、新莊、汐止、板橋、蘆洲、泰山、深坑各有1例，9人為家戶感染源，1人感染源尚未查明，累計6585例。

指揮中心表示，今日新增之39例本土病例(其中21例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為21例男性、18例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，發病日介於今(2021)年6月26日至7月6日。個案分布以臺北市與新北市各14例最多、其次為桃園市11例；其中23例為已知感染源、4例關聯不明、12例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增9例死亡個案，為4例男性、5例女性，年齡介於40多歲至90多歲，發病日介於5月13日至6月27日，確診日介於5月18日至6月29日，死亡日介於7月3日至7月5日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月5日累計公布13,862位確診個案中，已有11,277人解除隔離，解隔離人數達確診人數81.4%。

指揮中心表示，今日新增境外移入個案(案15208)，為本國籍40多歲女性，7月4日自泰國入境，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，個案入境時並無症狀，於機場採檢後至檢疫旅館檢疫，於今日確診，衛生單位已匡列個案同班機前後2排座位旅客共7人，皆列居家隔離。