《日經》疫情復甦指數曝光　「台灣僅排第83名」中國奪冠

▲《日經亞洲》發布「新冠疫情復甦指數」,台灣僅獲全球第83名。(圖/翻攝自推特@NikkeiAsia)

記者張寧倢/編譯

《日經亞洲》7日發布最新「新冠疫情復甦指數」(Nikkei COVID-19 Recovery Index),其中針對120多個國家與地區的疫情感染管理、疫苗接種推動與社會流動性進行排名,台灣以總體得分43分位居全球第83名,而中國則以76.5分獲得此次評比榜首,第2、3名分別為馬爾他與波蘭。

根據《日經亞洲》報導,《日經新聞》每月底針對120多個國家或地區的疫情數據進行評比,排名越高者有確診數越低、接種率越高、社交距離等限制越寬鬆等跡象,顯示其較接近復甦。《日經》最新發布的「新冠疫情復甦指數」使用截至6月30日的資料,以9個各佔10分的子項目加總起來,獲得0到90分的總分作為排名依據。

排名結果顯示,台灣以總分43分居於全球第83名,落後包含印度(77名)、英國(48名)、南韓(48名)、日本(43名)、澳洲(34名)、美國(27名)與新加坡(12名),與台灣疫情現況相比下表現較差的則依序有柬埔寨、越南、菲律賓、印尼、馬來西亞與泰國等國家。

另外,在此次復甦指數的排名中,居於全球之冠的則是在9個項目中共獲得76.5分的中國,第二名為總分76分的馬爾他,第三名是獲69分的波蘭。

