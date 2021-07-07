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200人嗨辦性愛趴！大玩換妻「歡淫聲」迴盪全村　鄉民被吵4天怒了

▲▼派對。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲英國一群「換妻」愛好者在林肯郡舉辦4天性愛派對。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者吳美依／綜合外電報導

英國預計19日全國解封，疫情卻出現反彈趨勢，6月28日以來日增2萬多例，7月6日通報2.87萬確診，創下1月底以來新高。但是，一群「換妻」愛好者卻忍不住提前「解放」，2至5日在林肯郡格蘭瑟姆（Grantham）舉行「Swingathon」性愛派對。附近居民被響徹雲霄的尖叫、呻吟及噪音吵得不堪其擾，只好報警處理。

The Lincolnite、《每日郵報》和《格蘭瑟姆郵報》報導，這場性愛派對地點位於格蘭瑟姆東部、A52公路奧斯比（Oasby）路段，一共為期4天。附近居民表示，直到深夜凌晨，都還能夠聽見派對傳來的喧鬧聲和音響「蹦蹦蹦」的噪音。

儘管政府目前只允許30人參加「重大生活事件」，性愛派對仍照常舉行，且沒有收到違反防疫規定的通報。林肯郡警方也證實此事並指出，經過調查後並無發現任何不法行為，「我們收到噪音投訴，調查後卻沒有任何進展」。

北凱斯蒂文區（North Kesteven District）議會指出，適用於酒吧、正規娛樂場所以及「私人露營俱樂部」的營業執照已經正確簽發，只要一切活動在法規許可範圍內，就能合理營業到晚間11時。

據悉，「Swingathon」先前對外宣稱活動取消，實際上卻秘密針對換妻網站Fabswingers會員售票。每對伴侶入場費高達200英鎊（約台幣8000元），必須附上3種身分驗證方式、48小時內PCR檢測陰性證明，購票完成後才會得知活動地點。

官方網站指出，派對上一切活動都符合防疫規範，包括酒吧、「濕身比賽」、「行動地牢」、戀物癖展覽以及選美比賽等活動，豪華蒙古包內還有按摩浴缸及情趣用品可供使用。

參與者匿名透露，今年只有200人參加，與往年相比規模小了許多，而且必須提交篩檢證明，因此他並不擔心釀出疫情。但也有人爆料，現場幾乎沒有防疫措施，人們沒有保持社交距離，也缺乏適當的衛生設施。
 

英嗨辦4天「極樂性愛趴」無視防疫大玩換妻！　吸200人提前解放

多色任選！　YSL情挑誘光水唇膏下殺

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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