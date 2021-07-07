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後座乘客「臭腳」伸到扶手上　腳趾狂動！他1招反制網讚爆

@the.walker.twins

Had to do something ##airplane ##travel ##situation ##viral ##foryou

Into The Thick Of It! - The Backyardigans

記者吳美依／綜合報導

國外一名男子搭飛機時，竟發現後座乘客脫下鞋子，把一隻光溜溜的腳丫子伸到自己座位扶手上，腳趾還正在靈活地動呀動。他沒有動怒或轉過去對質，而是冷靜地將手上那瓶礦泉水淋在對方腳上。此影片在社群媒體上瘋傳，許多網友看了都紛紛叫好，直呼「大快人心」。

影片描述寫道，「在這種情況下該怎麼辦呢？總得做點什麼吧！」原PO對著鏡頭，挑了挑眉毛，下一秒立刻對著扶手上的腳丫瘋狂澆水。後座乘客似乎嚇了一大跳，幾乎瞬間把腳抽回去。

▲▼國外一名男子搭飛機時發現後座乘客把腳伸到扶手上。（圖／翻攝TikTok@the.walker.twins）

▲國外一名男子搭飛機時發現，後座乘客竟把赤裸的腳丫子伸到扶手上。（圖／翻攝TikTok@the.walker.twins）

此影片至今累計超過400萬次觀看、數千則留言，網友們紛紛表示，如果自己遇到這種情況，可能會假裝不小心狠狠「肘擊」腳丫，或者直接開口制止對方，但都沒有想到如此聰明又冷靜的方法。

網友們留言表示，「做得好！我真的厭倦大家總是不尊重別人」、「那隻腳看起來應該需要肥皂水」。也有一些人大開殘酷玩笑，建議對著腳丫打噴嚏，或者「和空姐要一杯滾燙開水」。

一名網友表示，他也曾有類似經驗，「我感覺有人用指甲刮到手肘時，才意識到發生什麼事」。另一位媽媽回憶，她遇過一名乘客把腳伸到前座，甚至剛好擱在年幼女兒的臉蛋旁，「我立刻起身大吼，叫他快把腳挪開」。 

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