恐怖「榮譽殺人」影像曝！18歲少女拒嫁表哥　慘遭父兄凌虐開槍處死

▲18歲少女被拖到一處角落，活生生被凌虐開槍處死。（圖／翻攝自推特）



實習記者周依儒／綜合報導

敘利亞哈塞克（Al-Hasakah）城郊，近日發生一起恐怖的榮譽殺人事件。18歲女子艾達（Eida Al-Hamoudi Al-Saeedo）被父母安排與在表哥結婚，但她早已有喜歡的對象，因此拒絕了這門婚事，沒想到慘遭全家族「榮譽殺人」，艾達不但被凌虐，最後更活生生被開槍處死，她的家族還沾沾自喜的上傳殺人影片。

綜合外媒報導，艾達的父母原本要將她嫁給表哥，不過艾達的男友已經向她求婚，因此拒絕嫁給表哥，但她的家人不但以「來自不同部落」為由，禁止了這門婚事。而艾達在拒絕與表哥的婚事後打算直接和男友私奔，不料在私奔途中被家族成員及部落人發現，因此立刻把她抓回來。

▲艾達遭槍斃後，奄奄一息躺在地上。（圖／翻攝自推特）



這些親屬把艾達抓回來後，就丟到部落裡一間廢棄的房屋，之後不斷用私刑毆打虐待她，還故意好幾天不給她東西吃。最後艾達被拖出來直接「行刑」槍斃。影片中可以看到，艾達被三名攜帶步槍的男子拖在地上，期間她不斷尖叫尋求幫助，而正當她要掙扎著起身時，一名男子直接把槍口對著她開槍，艾達當場慘死。隨後一名部落的人才將一條紅色毯子蓋在艾達遺體上。

報導指出，艾達的家人以「榮譽謀殺」為由槍斃了艾達，更主動在社群媒體上發布殺人影片，揚言「替部落清除恥辱」。

這則爭議的影片發布後，隨即在網路上瘋傳。敘利亞人權觀察組織（SOHR，Syrian Observatory for Human Rights）對於艾達親屬的行為表示了強烈指責，「這些人似乎對自己的犯罪行為感到沾沾自喜，因為他們輪流虐待這個虛弱又無助的女孩，而她的罪過卻只是愛上另一個男孩。」

據悉，虐待凌遲艾達的人共有約11人，甚至其中有幾位是她的父親和兄弟；而艾達原先的男友及其家人也因害怕遭到報復，已經逃離原本的部落，SOHR目前已經要求當局立刻介入調查，並以謀殺罪起訴影片中的參與者。