恐怖「榮譽殺人」影像曝！18歲少女拒嫁表哥　慘遭父兄凌虐開槍處死

▲18歲少女被拖到一處角落，活生生被凌虐開槍處死。（圖／翻攝自推特）
實習記者周依儒／綜合報導
敘利亞哈塞克（Al-Hasakah）城郊，近日發生一起恐怖的榮譽殺人事件。18歲女子艾達（Eida Al-Hamoudi Al-Saeedo）被父母安排與在表哥結婚，但她早已有喜歡的對象，因此拒絕了這門婚事，沒想到慘遭全家族「榮譽殺人」，艾達不但被凌虐，最後更活生生被開槍處死，她的家族還沾沾自喜的上傳殺人影片。
綜合外媒報導，艾達的父母原本要將她嫁給表哥，不過艾達的男友已經向她求婚，因此拒絕嫁給表哥，但她的家人不但以「來自不同部落」為由，禁止了這門婚事。而艾達在拒絕與表哥的婚事後打算直接和男友私奔，不料在私奔途中被家族成員及部落人發現，因此立刻把她抓回來。
▲艾達遭槍斃後，奄奄一息躺在地上。（圖／翻攝自推特）
這些親屬把艾達抓回來後，就丟到部落裡一間廢棄的房屋，之後不斷用私刑毆打虐待她，還故意好幾天不給她東西吃。最後艾達被拖出來直接「行刑」槍斃。影片中可以看到，艾達被三名攜帶步槍的男子拖在地上，期間她不斷尖叫尋求幫助，而正當她要掙扎著起身時，一名男子直接把槍口對著她開槍，艾達當場慘死。隨後一名部落的人才將一條紅色毯子蓋在艾達遺體上。
報導指出，艾達的家人以「榮譽謀殺」為由槍斃了艾達，更主動在社群媒體上發布殺人影片，揚言「替部落清除恥辱」。
這則爭議的影片發布後，隨即在網路上瘋傳。敘利亞人權觀察組織（SOHR，Syrian Observatory for Human Rights）對於艾達親屬的行為表示了強烈指責，「這些人似乎對自己的犯罪行為感到沾沾自喜，因為他們輪流虐待這個虛弱又無助的女孩，而她的罪過卻只是愛上另一個男孩。」
據悉，虐待凌遲艾達的人共有約11人，甚至其中有幾位是她的父親和兄弟；而艾達原先的男友及其家人也因害怕遭到報復，已經逃離原本的部落，SOHR目前已經要求當局立刻介入調查，並以謀殺罪起訴影片中的參與者。
جريمة جديدة من جرائم الشرف والعنصرية ضد النساء، قتل فتاة سورية في مدينة #الحسكة لاتهامها بالحب والزنا..— سامح عسكر (@sameh_asker) July 3, 2021
والقاتل هذه المرة ليس داعشيا يطبق الشريعة بل عشيرتها وشبابا متطرفين يعتقدون أنهم بتلك الجريمة صاروا من أصحاب الجنة
كل من يحرض ضد النساء وينشر كراهيتهم مسئول عن قتل #فتاة_الحسكه pic.twitter.com/wTAKR4yxNr
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