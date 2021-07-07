熱浪襲北歐聖誕老人快熱昏？　芬蘭飆近34度破百年紀錄

▲北歐國家受熱浪襲捲數週。（示意圖／達志影像）

實習記者巫彥臻／綜合報導

全球暖化日益嚴重，各國氣候開始出現異常。據報導，熱浪已席捲北歐國家數週，近日發現芬蘭拉普蘭區（Lapland）出現攝氏33.6度高溫，創下1個多世紀以來最熱氣溫。

據《美聯社》報導，芬蘭氣象研究所（Finnish Meteorological Institute）週一在靠近挪威邊境、最北端的凱沃（Utsjoki-Kevo） 氣象站紀錄了33.6高溫，該地區夏季溫度通常在攝氏15到20度之間。研究所表示，上次出現歷史最高溫是在1914年7月，Inari Thule地區測得34.7度。

拉普蘭區是芬蘭面積最大的地區，因尚未被人類大規模開發，就成了歐洲的最後一塊淨土。該地區的羅瓦涅米（Rovaniemi）正是聖誕老人的故鄉，一年四季都能感受到濃厚的耶誕氣氛，每年甚至有上百萬名遊客慕名而來尋找聖誕老公公的蹤跡。

今年7月初拉普蘭區卻異常溫暖，芬蘭氣象研究所的氣象學家托維寧（Jari Tuovinen）表示，在拉普蘭的溫度超過攝氏32度是「非常罕見的」。她也指出，熱浪大多與大氣中的高壓系統有關，暖空氣已從中歐經過挪威海被帶到北方。

挪威氣象機構也在靠近北極圈的薩爾達爾市（Saltdal）測得今年最高溫攝氏34度，只比歷史紀錄低了攝氏1.6度。瑞典部分地區上月也創紀錄，環保少女童貝里（Greta Thunberg）推文說：「2021年6月是我家鄉斯德哥爾摩有紀錄以來最熱的6月。第2熱的6月在2020年，第3熱在2019年。」