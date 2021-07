熱浪襲北歐聖誕老人快熱昏？　芬蘭飆近34度破百年紀錄

▲北歐國家受熱浪襲捲數週。(示意圖/達志影像)

實習記者巫彥臻/綜合報導

全球暖化日益嚴重,各國氣候開始出現異常。據報導,熱浪已席捲北歐國家數週,近日發現芬蘭拉普蘭區(Lapland)出現攝氏33.6度高溫,創下1個多世紀以來最熱氣溫。

據《美聯社》報導,芬蘭氣象研究所(Finnish Meteorological Institute)週一在靠近挪威邊境、最北端的凱沃(Utsjoki-Kevo) 氣象站紀錄了33.6高溫,該地區夏季溫度通常在攝氏15到20度之間。研究所表示,上次出現歷史最高溫是在1914年7月,Inari Thule地區測得34.7度。

拉普蘭區是芬蘭面積最大的地區,因尚未被人類大規模開發,就成了歐洲的最後一塊淨土。該地區的羅瓦涅米(Rovaniemi)正是聖誕老人的故鄉,一年四季都能感受到濃厚的耶誕氣氛,每年甚至有上百萬名遊客慕名而來尋找聖誕老公公的蹤跡。

今年7月初拉普蘭區卻異常溫暖,芬蘭氣象研究所的氣象學家托維寧(Jari Tuovinen)表示,在拉普蘭的溫度超過攝氏32度是「非常罕見的」。她也指出,熱浪大多與大氣中的高壓系統有關,暖空氣已從中歐經過挪威海被帶到北方。

挪威氣象機構也在靠近北極圈的薩爾達爾市(Saltdal)測得今年最高溫攝氏34度,只比歷史紀錄低了攝氏1.6度。瑞典部分地區上月也創紀錄,環保少女童貝里(Greta Thunberg)推文說:「2021年6月是我家鄉斯德哥爾摩有紀錄以來最熱的6月。第2熱的6月在2020年,第3熱在2019年。」

