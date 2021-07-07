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「基因檢測」納入實物給付癌症險　國泰人壽首創！

▲國泰人壽首創「基因檢測」實物給付癌症保險。（圖／國泰人壽提供）

▲國泰人壽首創「基因檢測」實物給付癌症保險。（圖／國泰人壽提供）

記者陳依旻／台北報導

罹癌人數逐年攀升，隨著「基因檢測」成為民眾抗癌的最佳治療選擇，有壽險業者也搶先一步開辦基因檢測實物給付癌症險，並搭配創新戒菸治療外溢機制，協助民眾強化癌症預防及提升癌症治療成效。

根據行政院衛生福利部最新報告指出，2018年國人初次罹患癌症人數約為11.6萬人，癌症時鐘快轉至每4分31秒就有一人確診罹癌，與2008年的6分35秒相比，於10年間癌症時鐘大幅快轉了2分鐘，雖然罹癌人數逐年攀升，但從加拿大Princess Margaret癌症中心的研究結果發現，依照基因檢測結果使用對應藥物，可使腫瘤縮小的病患比例提高近一倍，如國際知名影星安潔莉娜裘莉在2013年便因基因檢測，可能是乳癌高風險者而進行預防性切除手術，「基因檢測」成為協助民眾於抗癌旅程中獲得更佳成果的新選擇。

「基因檢測」可將病患依基因分類分別接受精準醫療，讓治療效益最大化，國泰人壽於今年6月17日領先業界將基因檢測融入保險實物給付中，創新推出「國泰人壽真愛密碼防癌終身保險（實物給付型保險商品）」（以下稱「真愛密碼」），讓民眾可以在癌前預防、罹癌費用分攤及癌後治療的三個階段獲得全面性的癌症保障。

在癌前預防部分，鼓勵保戶透過現有的走路運動、定期健檢及癌症篩檢等外溢健康促進機制降低癌症發生率，並在考量吸菸是罹癌的重大影響因素下，創新增加戒菸治療的健康促進機制，以更優化事前預防效果，只要前一保單年內達標者，次年度可享有0.5％～3.5％的保險費折減，於養成良好健康管理習慣、預防癌症發生的同時，也能降低保險費支出。

針對罹癌費用的分攤，真愛密碼保戶如於第2保險單年度後罹患初期或輕度癌症者，給付保額10％，如為重度癌症則給付1倍保額（需扣除初期或輕度癌症之給付），分擔保戶於罹癌初期可能面臨的龐大醫療費用支出，若保戶維持良好健康體況未曾罹癌，真愛密碼也有身故、完全失能及99歲祝壽金保障，提供年繳應繳保險費總額1.02倍的保險給付。

至於癌後治療掌握時效性很關鍵，後續療程效能的重要性也不言可喻，國泰人壽貼心提供實物給付的選擇，當保戶於第2保險單年度後罹患重度癌症時，可透過業界唯一的實物給付型癌症險，運用額外提供的保額0.3倍金額選擇使用「行動基因」所提供的個人專屬罹癌基因檢測服務，透過基因檢測評估最合適、有效的治療方式，提供保戶及主治醫師共同參考及討論，以增進癌症治療的功效。同時，保戶也保有現金給付方式之選擇權，滿足不同需求。

國泰人壽商品部協理翁建勳表示，至2019年癌症已連續38年蟬聯10大死因榜首，協助社會大眾及早預防及提供罹病時的及時支援是保險公司應盡的責任，「國泰人壽真愛密碼防癌終身保險（實物給付型保險商品）」可以為民眾提供必要之癌症保障，更可選擇創新罹癌基因檢測服務提高治療效果，是民眾於癌症預防及抗癌旅程的最佳選擇。

「真愛密碼」承保年齡為0歲至繳費期滿不超過70歲，繳費年期為10年、20年或30年3種選擇，以35歲男性為例，選擇20年繳費年期，保額50萬元，年繳保險費為19,570元，另透過繳費管道優惠與外溢健康促進機制，合計最高可享5.5％的保險費折減。

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關鍵字：

國泰人壽癌症險基金檢測

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