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英期刊：新冠患者「糞便移植」2天後快速痊癒　症狀全消失！

▲▼尿尿,衛生紙,大便,廁所,憋尿。（圖／視覺中國CFP）

▲英國腸胃醫學期刊《Gut》刊載一項投書指出，糞便移植療法可能有助於治療新冠肺炎。（圖／視覺中國CFP）

記者張寧倢／編譯

英國胃腸病學會（BSG）成立的腸胃醫學期刊《Gut》日前刊載一項研究投書，其中針對2名年齡分別為80歲與19歲的新冠患者進行糞便移植，這是一種正式名稱為「腸道微菌叢植入」（Fecal microbiota transplant，簡稱FMT​）的合乎環保及自然的療法，出乎意料的是，這2名患者的新冠相關症狀在移植後快速消失。

根據《太陽報》報導，糞便移植療法是透過將健康捐贈者的腸道菌叢植入病患腸道，試圖恢復其腸道菌相平衡，以增強人體的免疫反應。研究中，這2名患者的共通點是他們都感染了「困難梭狀芽孢桿菌」（Clostridium difficile），更同時受新冠病毒侵襲，原本醫師希望藉由糞便移植防止細菌感染復發，卻偶然發現成功治癒了新冠肺炎的案例。

研究顯示，其中80歲的男性患者除了反覆出現梭菌感染症狀外，還患有肺炎與敗血症，另外又出現發燒等新冠相關症狀，經篩檢後發現確實罹患新冠肺炎。這名老翁接受糞便移植、瑞德西韋與含有對抗SARS-CoV2（新冠病毒）抗體的血漿等治療，令人驚訝的是，在微菌叢植入腸道僅僅2天之後，他的新冠症狀全數消失，肺炎也沒有再惡化。

研究稱，另一名19歲的男性病患使用免疫抑制藥物，來治療發炎性腸道疾病（潰瘍性結腸炎），先後接受了抗生素治療與糞便移植，但在15個小時之後，他出現疑似新冠肺炎的症狀，經篩檢後呈陽性反應，但此後除了2次獨立的發燒症狀之外，所有新冠相冠症狀在沒有給予任何特別治療的情況下就痊癒了。

研究作者表示，從這些病例中得出的主要結論是，糞便移植似乎是安全的，並且在治療困難梭狀芽孢桿菌與新冠肺炎合併症方面，具有相當的療效，儘管兩名患者都有感染新冠肺炎的重大風險，但兩人都只表現出輕症，「一種可能的解釋是，透過影響腸道微菌叢與免疫系統相互作用之下，減輕了更多嚴重的新冠症狀。」

報導指出，研究中僅有2起代表病例，很難就此得出糞便移植「能有效治療」新冠肺炎感染的明確結論，但作者補充說明，「這些數據能讓我們推測，控制腸道微菌叢或許可以作為新冠肺炎的免疫調節策略，值得進一步探究。」報導稱，研究團隊計畫進行一項臨床實驗，以確定在典型新冠肺炎治療中加入糞便移植，是否能有助於阻止臨床病程演變。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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