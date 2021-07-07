上校遭爆帶女官飲酒狂歡、逼女上尉掀裙　資通電軍還原真相

▲總統蔡英文先前主持資通電軍編成典禮，建構厚實資電戰力。（資料照／軍聞社）



記者陶本和／台北報導

有關一名資通電軍上校遭爆邀約女性部屬飲酒，且夜不歸營一事，資通電軍指揮部7日表示，本部獲報後極為重視，已立即進行行政調查，並向查詢媒體澄清，有關「耍官威」、「女性軍官被迫陪同飲酒」等爆料內容，均與事實不符。

資通電軍指揮部指出，本屬劉姓軍官於3月9日外散宿期間，確有邀約多名幹部至營外餐敘，但並未出現逾越男女分際情事；惟該員已違反防疫期間不可邀約餐敘的要求，本部將依調查結果，對於該員違反軍紀要求情節，檢討嚴懲。資通電軍指揮部強調，本部已援引為案例宣導，落實防疫作為及強化內部管理，確維軍譽。

有關所謂上校大隊長邀約女性部屬飲酒一事，是有媒體接獲爆料指稱，劉姓大隊長以「慰勞下屬」為名，在3月9日晚間在營外舉行聚餐，餐後還特別「續攤」，前往KTV喝酒唱歌，當天還有多位女性軍官也被迫陪劉飲酒作樂，直到10日清晨3點多，才讓女性軍官先返回營區休息。

此外，也有爆料指出，劉姓大隊長在5月23日在餐廳用餐時，看到資通作業隊隊長林姓上尉穿裙子進入餐廳，並詢問她狀況；林姓女上尉表示，她騎機車自摔，導致大腿接近屁股部位擦傷，不方便穿褲子，而劉大隊長竟當眾說要看，林女則撩起裙子，甚至幾近走光。