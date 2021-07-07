Lambda病毒強襲31國！科學家揭「傳染力」1疑點　難以分析威脅性

▲Lambda病毒目前佔秘魯活躍病例的82％，並且已擴散到31國。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

Lambda病毒在秘魯迅速蔓延，讓該國成為全球死亡率最高的國家，如今擴散到31國，一度被認為可能是目前最具傳染性、最致命的變異株。但部分專家指出，Lambda病毒在上述地區的病例數至今仍未超越Delta病毒，令人非常困惑，目前也沒有證據證明更具威脅性。英國專家提到，Lambda病毒出現一組「相當不尋常的突變」，難以理解其威脅性。

Lambda病毒又被稱為C.37變異株，6月因高傳染力被世界衛生組織（WHO）列為全球「須留意變異株」（variant of interest），目前在美國、英國、德國、法國、西班牙、以色列、智利等31國都有病例。澳洲今（7）日宣布在一名居住防疫旅館的入境旅客身上發現變異株，成為名單上的最新國家。

秘魯卡耶塔諾．埃雷迪亞大學（CHU）津山教授（Pablo Tsukayama）向《金融時報》表示，祕魯去年12月發現Lambda病毒時，每200個樣本中只有1例，如今已佔全國活躍病例近82％，儼然在境內「爆發」，「這表明它的傳播速度高於其他任何變種病毒」。

▲儘管一些專家指出秘魯爆發Lambda病毒病例，導致疫情嚴峻，但另一些學者也提到，目前尚無證據指出此變異株更具威脅性。（圖／達志影像／美聯社）



儘管如此，Lambda病毒至今佔全英病例不到0.1%、僅佔全美病例0.3%，似乎沒有迅速擴散的趨勢。泛美衛生組織（PAHO）疾病顧問里科（Jairo Mendez Rico）表示，「目前沒有證據顯示，它比其他變異株更具侵略性……它的傳染率可能更高，但還需要進行更多研究來確認」。

昆士蘭大學病毒學家肖特（Kirsty Short）也說，研判Lambda病毒比Delta病毒更具傳染力之前，還需要進行更多研究，「這是一個很好的起點，但我肯定不會據此推斷出任何具有臨床意義的事情」。

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