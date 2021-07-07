搜救員頂閃電強風尋遺體　佛州坍塌大樓增至36死

▲邁阿密搜救工作5日重啟。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

美國邁阿密12層公寓在6月24日凌晨無預警倒塌，搜救人員6日再度找到8名死者，目前死亡人數累積至36人，失蹤人數則降低為109人，儘管生還機會渺茫，警方仍全力搜索遺體，希望能給帶給家屬最後一份安慰。邁阿密戴德市市長卡瓦（Daniella Levine Cava）6日首場葬禮後表示，「請求世界繼續關注事件的受害者與他們的家庭，持續為他們禱告。」

數百名民眾6日聚集在邁阿密一間教堂，出席事故的首場葬禮儀式，其中一個罹難家庭是52歲的瓜拉（Marcus Guara）一家四口，包括42歲妻子安娜（Ana）、10歲女兒露西亞（Lucia）與4歲的艾瑪（Emma）。瓜拉表弟米里安（Peter Milian）哀痛透露，「幾個星期前誰能想到，我們每個人與瑟夫賽德（Surfside）一棟公寓能有如此強大聯繫。」

▲家屬聚集當地教堂，哀悼罹難親人。（圖／路透）

當局強調，搜救人員仍未放棄找到倖存者的希望，不過自24日公寓坍塌後，至今仍未找到生還者。現場搜救人員指出，大家都知道，救援工作即將邁入第3週，找到生還者的奇蹟越來越渺小，「我們不一定能夠找到生還者，不過會盡力尋找遺體」，希望給受難家屬一份安慰。

消防救援負責人康明斯基（Alan Cominsky）指出，公寓殘骸拆除後，搜救人員正「全速前進」尋找倖存者，不過颶風艾莎外圍風力仍影響事故現場，搜救人員需保持警戒，以免遭閃電或強風掀起的建築殘骸砸傷。

颶風艾莎（Elsa）威力已增強至1級颶風，將在7日上午由佛州北部坦帕（Tampa）登陸，儘管瑟夫賽德並非處在颶風走道中心，雷雨仍會帶來極大影響，而6日閃電已推遲搜救工作，強風更驚險搖晃大型吊具。

調查小組尚未確認大樓倒塌原因，當局懷疑與2018年一份工程報告有關，該報告對結構缺陷提出警告，而現場運離的124噸大樓殘骸也將成為證據，以利繼續調查。