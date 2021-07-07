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官員模擬台海戰爭結果曝！　美國援兵恐因「中國駭客攻擊」延誤

▲▼國防部證實，共機越過台海中線，我軍升空載彈攔截驅離。（圖／國防部提供）

▲ 共機先前越過台海中線，我軍升空載彈攔截驅離。（圖／國防部提供）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國陸軍訓練與準則司令部情報官員蘇利文（Ian Sullivan）模擬台海戰爭結果指出，戰鬥的關鍵不在地面、海上或空中，而是在網路上。中國可能利用駭客使美國援軍無法及時抵達，讓北京有足夠時間帶來大規模傷害，並使台灣選擇投降。

《富比士》6日刊登評論指出，蘇利文以戰爭桌遊《未來戰爭：台海風雲》（Next War: Taiwan）模擬台海在2023年秋天爆發圍棋戰爭的狀況，選擇台灣與盟友的角色，為期3周的激戰後台灣吞下敗仗，血腥收場。儘管遊戲不具預測性質，卻可提供大量資訊，甚至暴露武器、軍隊結構與軍事理論缺陷。

令人驚訝的是，模擬遊戲顯示，解放軍經過幾十年的密集現代化並採用大膽的暴力策略，卻在許多關鍵性的戰役中敗北，最終贏得戰爭也不是因為完全控制戰場，而是因其設法延後美國增援並摧毀台北，殺死無數平民與台灣政治人物。

中國駭客破壞美國基礎設施，使美國動員大量增援部隊的行動在最重要的幾天延後，也令在戰爭第一天就損失慘重的台灣必須獨自作戰。美國雖努力排除中國駭客帶來的混亂，卻趕不上中國對台北的嚴重破壞，進而降低台灣政府作戰的意願。

待美國解決後勤問題，軍隊開始向西移動，加上美日及美菲律聯軍趕到，逐步擊退中國攻勢，但此時距第一枚火箭降落已經經過2周，解放軍的殘忍手段早已削弱台灣人民抵抗的意志，迫使台灣政府放棄抵抗。

在蘇利文的模擬中，台灣投降是個政治決定，而非首都周圍的軍事狀態。美國也應對網路攻擊影響戰爭的可能性有所警覺，加強基礎設施及政府、企業、民眾面對駭客攻擊的反應。

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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