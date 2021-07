睡覺臉癢癢的！女發現老鼠在「啃咬她眼球」　專家：30年來最嚴重

▲澳洲鼠患問題十分嚴重。(圖/達志影像/美聯社)

記者李振慧/綜合報導

澳洲各地近來頻傳嚴重的鼠患問題,最早3月在東南部傳出後,如今也往中西部蔓延,導致民眾被老鼠咬傷的事件也層出不窮。一名農夫的妻子醒來後,竟然發現自己的眼球遭到老鼠啃咬,後來住進了醫院。

英國《太陽報》報導,這場近30年來最嚴重的鼠患,那名眼球被咬傷的女子只是眾多受害者之一,類似的情況也發生在其他民眾身上。居住在納羅邁恩(Narromine)的農夫哈里斯(Mick Harris)表示,睡覺時感覺有東西滑過他的臉,「牠從我的耳後爬到臉上時,我感覺到毛茸茸、癢癢的,便立刻從床上跳了起來,後來整個晚上都不敢閉眼,直到床下的捕鼠裝置終於抓到老鼠」。

哈里斯的妻子幾周前也遇過類似事件,睡覺時突然感覺有東西在啃咬手上戒指,「她嚇壞了,我們還有2名年幼的孩子,這真的很讓人擔心,因為孩子醒來發現床上有老鼠嚇得大哭」。

居住在新南威爾斯州33歲女子傑克森(Shirilee Jackson)也表示,老鼠竟然短短一個晚上就把她的車子破壞到難以修復,「我早上起來發現安全帶被咬壞、加熱裝置、地板、頭枕、兒童安全座椅全被咬壞,太不真實了,10個小時就發生這一切」,更倒楣的是損失無法向保險公司理賠。

目前當局雖然已經極力在解決鼠患問題,然而老鼠繁殖力太旺盛,2隻老鼠只要短短3個月就能繁殖至400多隻,讓專家警告,此問題若無法在接下來幾周內盡速解決,將有可能演變成一場為期2年的瘟疫事件。



Reason # 7 why I won't be visiting Australia this year. https://t.co/8uacVynjva