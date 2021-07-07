英研究：普篩可有效降低21％確診數　先快篩抓出「高病毒量」患者

▲英國研究指出，在指定地區中進行普篩能有效降低總體染疫風險達21％。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

一項由英國利物浦大學主導、政府資助的研究顯示，在針對利物浦28萬多位居民進行大規模普篩後發現，與其它地區相比，檢出的病例數增加了18％，而總體確診病例則減少了21％。研究人員表示，儘管人們對快篩試劑的檢驗有準確性方面的擔憂，但這仍是一項有效的公共衛生干預措施。

根據路透社報導，英國利物浦大學（University of Liverpool）研究團隊自去年11月初至今年4月底，在利物浦啟動全面普篩計畫，無論市民是否有症狀，皆須透過快篩檢驗是否染疫，而截至12月中旬，利物浦比起未進行普篩地區，多找出18%的確診病例，但總體感染的病例數卻減少了21％。

研究人員7日表示，這項研究顯示，即使部分科學家質疑這種側向流體免疫層析法的快篩試劑，準確性比PCR篩檢來得低，而稱其「弊大於利」，但研究人員認為快篩能識別出大多數病毒量較高的病例，而且最久在30分鐘內就能得出結果，對於快速的時間運用也有好處。

研究主要領導者巴肯（Iain Buchan）教授表示，「利物浦的實驗證明，社區普篩是有效的，如果能在全國範圍內具靈活性地運用，並在當地落實，效果會很顯著。」利物浦大學疫情醫學教授森普（Calum Semple）稱，「若篩檢出陽性反應，這些人便能立即採取後續行動，我們可以看到它（普篩）確實減少了病例。」