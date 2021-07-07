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快訊／長賜號終於動了！　卡運河後「滯留埃及3個月」重新啟航

▲長賜號重新啟航，當地媒體直播關注。

記者吳美依／綜合報導

長榮貨輪長賜號（Ever Given）今年3月擱淺蘇伊士運河，阻斷全球商貿和交通要道，6天後才脫困，衝擊全球經濟與供應鏈。根據BBC、《路透社》及航運觀測網站最新消息，長賜號已經啟航，以7.7節速度往賽德港（Port Said）前進。

▲長榮貨輪長賜號3月30日仍停泊於埃及大苦湖（Great Bitter Lake）。（圖／達志影像／美聯社）

▲長榮貨輪長賜號脫淺後，停泊於埃及大苦湖（Great Bitter Lake）等待調查。（圖／達志影像／美聯社）

根據全球航運觀測網站Vessel Finder，長賜號於當地時間近中午12時開始移動，首先將在賽德港接受檢查，之後將正式離開埃及。

蘇伊士運河管理局（SCA）與日本船東正榮汽船談判長達3個月後，於6月23日宣布達成初步協議，但至今沒有公布具體賠償金額。運河管理局7日在伊斯梅利亞（Ismailia）舉行儀式，慶祝簽署協議與長賜號啟航離開。

▲▼ 長賜號移動前，圖為台灣時間7日下午1500。（圖／翻攝自vesselfinder）

▲▼ 長賜號動了，圖為台灣時間7日下午1740。（圖／翻攝自vesselfinder）

▲長賜號在台灣時間7日下午3時（上圖）與下午5時40分（下圖）的位置。（圖／翻攝自vesselfinder）

長賜號3月29日脫淺後，停泊在運河兩段河道間的大苦湖（Great Bitter Lake）等待調查，印度籍船長與25名船員也因此滯留船上3個多月。

運河管理局最初求償9.16億美元，包括搶救成本、過路費等營收損失、名譽損失賠償，之後調降為5.5億美元。但是，最終賠償金額目前尚未公布。

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長賜號長榮蘇伊士運河

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