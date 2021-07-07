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打科興仍染疫！泰國買2000萬劑輝瑞疫苗　供醫護打「第三劑」

▲▼新冠肺炎,泰國曼谷,疫苗。（圖／路透）

▲泰國確定購買2000萬劑輝瑞疫苗，預計10月到貨。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

泰國內閣6日同意購買2000萬劑的輝瑞疫苗，屆時已經接種過科興疫苗的醫護人員，將可以再次接種輝瑞或AZ疫苗作為第三劑疫苗，增加保護力。衛生部日前才爆出，內部多名官員認為應該避免替第一線醫療人員再多施打一劑輝瑞疫苗，因為此舉形同承認「科興疫苗無效」，引發網友撻伐。

泰國公費疫苗目前開放科興疫苗（Sinovac）、國藥疫苗（Sinopharm）以及英國AZ疫苗，但近日卻接連傳出有多名已接種科興疫苗的醫護人員確診，讓外界質疑科興疫苗的有效性。當地衛生部更流出一份機密文件稱，為避免民眾對科興疫苗失去信心，不該為已接種的醫護人員追加施打一劑mRNA疫苗（輝瑞、莫德納），未料反而點燃網友怒火，更加質疑科興疫苗效力。

▲▼ 泰國大規模施打科興疫苗。（圖／路透）

▲泰國大規模施打上海科興疫苗。（圖／路透）

泰國內閣6日已同意購買2000萬劑的輝瑞疫苗，來提供民眾進行公費施打，預計10月便可到貨。另外，美國政府也捐贈了150萬劑疫苗，最晚8月就能送達。

根據《曼谷郵報》報導，泰國疫情指揮中心顧問表示，未來可能會提供已經接種科興疫苗的70萬名醫護人員施打mRNA疫苗作為第三劑疫苗的機會，以補強體內抗體。

泰國目前處於第三波疫情，其中首都曼谷最為嚴重。根據公衛部門指出，在曼谷的新增確診病例中，Delta變種病毒的占比已經超過50%。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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