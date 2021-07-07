WHO推薦「關節炎藥物」治療新冠重症患者　降低死亡風險

▲WHO推薦使用羅氏、賽諾菲生產的關節炎藥物治療新冠重症患者。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

世界衛生組織（WHO）於6日建議，可以使用藥廠羅氏（Roche）與賽諾菲（Sanofi）生產、含有皮質類固醇（corticosteroids）的關節炎藥物，治療新冠重症患者，有助降低死亡風險。緊急事務官員狄亞茲（Janet Diaz）證實，WHO已經「更新臨床照護治療方針，反映這一項最新發展」。

《路透社》報導，WHO小組評估後指出，使用羅氏生產的Actemra、賽諾菲生產的Kevzara，也就是所謂「阻止發炎的白血球介素拮抗劑（interleukin-6 antagonists）」藥物治療重症者，能夠「減低死亡與需要機械換氣的風險」。WHO呼籲採取更多行動，讓疫情嚴峻、遭變種病毒侵襲的低收入國家獲取更多此類藥物。

WHO分析，患者服用一劑含皮質類固醇的關節炎藥物後，在28天內死亡風險為21％，病情惡化至需要機械換氣或死亡的風險為26％，與接受標準治療患者的25％及33％相比，出現下降趨勢。

此研究由倫敦國王學院、布里斯托爾大學、倫敦大學學院、蓋伊和聖托馬斯的NHS基金會信託進行，6日發表在《美國醫學會雜誌》（JAMA）。研究中，一共1萬930名患者參與臨床實驗，其中6449人接受關節炎藥物治療，另外4481人獲得安慰劑或標準治療。

美國食品藥品監督管理局（FDA）上周批准Actemra治療新冠的緊急使用授權，此藥物在疫情期間的「藥品仿單標示外使用」（Off-Label Use），促使2020年銷售額提高約1/3，達到30億美元，另外，Kevzara去年銷售額也成長30%。但是，此2款藥品治療新冠的試驗仍在進行中，在不同受試者身上也曾出現失敗案例。

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