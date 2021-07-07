名醫曝「張上淳救到底」後果！坦言：每個DNR都是艱難的決定

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

國內新冠肺炎致死率高於全球平均值，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳昨提到，約2成死亡個案簽署DNR（不施行心肺復甦術），但有相當比例「其實救得回來」。一席話挨轟是打擊家屬，就有醫師吐露所謂「救到底」後果，直言「每個DNR都不是容易的決定！」

台北市立聯合醫院忠孝院區醫師陳昶宇在臉書提到，如果這些病人都盡力插管急救到底，也許有一定比例是能救得回來沒錯，但年紀大又合併多重慢性疾病，救回後不太可能沒有後遺症，「原本可以自行活動的可能就變成需要臥床，原本就臥床的可能需要氣切，無法脫離呼吸器，或剩餘的人生只無意識地在床上度過。」

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陳昶宇表示，對於每個確診染疫住院的長者，醫師都會盡量評估設想，怎樣的治療模式對他們的預後及未來生活品質最好；同時，也會跟家屬解釋，若真的需要急救後的預後，能救回的比例及可能的後遺症，「有的是長輩自行表達意願，也有不少家屬不願長輩持續受苦，因而簽下DNR放棄急救。」

▲專家諮詢小組召集人張上淳。（圖／指揮中心）

而每個DNR都牽涉到病人、家屬及醫護人員的複雜情緒，並非容易的決定；重點是，不是簽了DNR後，就什麼都不做了。陳昶宇透露，「醫師還是會判斷是否為疾病末期，如果覺得救了之後有機會復原，都還是會盡力急救治療，就算真的符合不急救條件，大家仍用盡一切手段救治，病人真的治療無效往生，也都會非常難過。」

不過，他也想幫張上淳教授說話，「老師說DNR放棄急救有一部分救得回來，其實是在解釋之前外界批評死亡率過高這部分，表示這波疫情突然爆發後，確診染疫族群年齡偏高，很多都是合併多重慢性疾病，有的甚至合併癌症，因此家屬不願意病人受苦，所以簽署了DNR放棄急救。」

最後，陳昶宇感性直呼，「外界看到的死亡率都只是數字，每個冷冰冰數字的背後，其實都是複雜且充滿情感的真實事件，在做出任何評論的時候，還請想想每個DNR放棄急救，都是病人、家屬及醫護人員共同討論之後，所下的一個非常不容易的決定。」