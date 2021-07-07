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紐約市長初選　亞當斯「得票過半」宣布勝選！有望成第2非裔市長

▲▼紐約市市長民主黨候選人、布魯克林區區長亞當斯（Eric Adams）於7月6日自行宣布勝選。（圖／路透）

▲紐約市市長民主黨候選人、布魯克林區區長亞當斯（Eric Adams）於7月6日自行宣布初選勝選。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國紐約市長民主黨初選6日更新投票結果顯示，布魯克林區長亞當斯（Eric Adams）在共約12.5萬張的選票中獲得50.5％得票率，領先對手前衛生局長賈西雅（Kathryn Garcia）正好達1個百分點、共8,426張選票，儘管仍有逾3000票未計入，但亞當斯稍早已自行宣布勝選。

根據《美聯社》報導，60歲的亞當斯曾擔任警察隊長，是溫和派民主黨人，曾反對「對警察預算撤資」的社會運動，目前以布魯克林區區長角逐民主黨紐約市長的黨內初選，如果順利當選，亞當斯將成為紐約市史上第2位非裔市長。

紐約市選舉委員會6日更新並公佈排序選擇系統的投票結果顯示，亞當斯以8,426票、約1個百分點的優勢領先前紐約衛生局長賈西雅，目前仍有3000餘張選票尚未計入，但亞當斯已自行宣布當選。亞當斯發布聲明稱，「雖然還有少量選票有待統計，但結果很清楚，由紐約工薪階層領導的、具有歷史意義的、多元化的全市5區大聯盟，促成了我們在紐約市長民主黨初選中的勝利。」

亞當斯表示，他競選是為了實現這座偉大城市的承諾，並將警察工作中的打擊犯罪與種族歧視兩者間取得適當的平衡，「為那些掙扎的人、得不到充分政府服務的人，為所有紐約人致力打造一個安全、公平、負擔得起的未來。」

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