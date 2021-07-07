快訊／自購62萬劑AZ今抵台！陳時中下午2點記者會說明

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

日本繼6/4捐贈台灣124萬劑AZ疫苗後，再宣布提供113萬劑AZ疫苗供接種，指揮中心指揮官陳時中昨在記者會也證實，自購62萬劑AZ疫苗將於今日下午抵台，此波共計175萬劑疫苗有助加速開放年齡層往下施打。據悉，自購疫苗將由華航CI-834從曼谷載運，預計下午15:40抵達桃機。相關細節還有待指揮中心下午2點記者會說明。

日本捐贈的113萬劑AZ疫苗，預定在8日下午運抵桃園國際機場，待完成通關程序後，將直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，約在15、16日可提供接種計畫所列實施對象進行接種，但仍得視64歲以上長者施打狀況，目前規劃以第9、10類做開放。

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另外，行政院政務委員唐鳳版「疫苗意願登記預約系統」也將在8日在金門、澎湖和馬祖展開試辦，暫時開放第9、10類族群，登記意願後，只要符合資格就會收到簡訊，即可進行預約施打。

而在7/12降級方面，陳時中昨也透露，餐廳會做某程度放寬，但會有嚴格防疫標準，包括間隔距離、隔板設置、非公用餐具、量體溫與清消等都是基本要求，業者若無法符合，就只能做外帶，希望相關業者能夠及早做相關準備。