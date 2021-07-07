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10歲空靈妹生日！「把拔工作被影響」許願超暖　2萬網友推爆

▲▼10歲空靈小妹生日願望「希望大家都能打上疫苗 恢復正常的生活」，網友暴動：「想生女兒了」。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲爸爸工作受影響，10歲空靈妹生日許願「希望大家恢復正常生活」，照片讓2.4萬網網推爆：「想生女兒了」。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／趙蔡州報導

新冠病毒入侵台灣，全國進入三級警戒，衝擊到許多家庭的生活。一位小妹妹在臉書社團「爆廢公社公開版」表示，她剛剛過了10歲生日生日願望是希望大家都能打上疫苗 恢復正常的生活，文章分享後吸引超過2.4萬人按讚、2千多人留言給予祝福。

小妹妹在「爆廢公社公開版」說，她剛剛過完10歲生日，爸爸說今年因為疫情影響，好多工作都延期或取消了，所以生日禮物只有小蛋糕，「今年的生日願望就是，希望大家都能打上疫苗，恢復正常的生活」、「希望大家能祝我生日快樂，謝謝大家」。

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▲▼10歲空靈小妹生日願望「希望大家都能打上疫苗 恢復正常的生活」，網友暴動：「想生女兒了」。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲10歲空靈小妹生日願望，「希望大家都能打上疫苗，恢復正常的生活」。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

文章分享後，吸引超過2.4萬人按讚、2千多人留言給予祝福，有人說「謝謝妳的祝福，也祝妳生日快樂喔」、「這小孩也太空靈了吧」、「我也剛過生日唉，祝妳生日快樂喔」、「未來還是生女兒好了」、「十歲這麼漂亮，家長以後要擔心了」、「應該是家人幫忙經營的臉書啦，還是祝妹妹生日快樂」、「生日快樂，也要小心網友，陌生私訊不要看喔」。

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