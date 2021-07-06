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「AZ特戰隊」紅到日本　日媒開酸：喚醒國民黨腐敗形象

▲▼AZ特戰隊。（圖／翻攝自管碧玲(kuanbiling)臉書）

▲特權接種的「AZ特戰隊」紅到日本。（圖／翻攝自管碧玲(kuanbiling)臉書）

記者林彥臣／綜合報導

國民黨人士屢次遭到爆料，特權接種疫苗，並且被網友作圖「AZ特戰隊」揶揄調侃，相關圖片不但在台灣的網路上流傳，現在還紅到日本去，甚至被日本媒體《東洋經濟ONLINE》報導，不僅一一介紹圖中這幾個人的背景，直接開酸國民黨人士的特權行為，喚醒國民黨的腐敗形象。

▲▼AZ特戰隊紅到日本。（圖／翻攝自《東洋經濟ONLINE》）

▲《東洋經濟ONLINE》報導AZ特戰隊。（圖／翻攝自《東洋經濟ONLINE》）

根據《東洋經濟ONLINE》報導，不可否認，國民黨黨員的特權接種一再被發現，喚醒國民黨人的腐敗形象，一些特權人士還被畫成《七龍珠》中的「基紐特戰隊」的形象被揶揄，諷刺的是這個插圖，反而成為抗拒接種AZ老人，願意接種的公關素材。

▲▼丁守中選舉官司敗訴確定後，發表聲明。（圖／記者吳銘峯攝）

▲《東洋經濟ONLINE》介紹丁守中，尷尬的是5月12日才呼籲組團去中國接種中國疫苗。（圖／記者吳銘峯攝）

《東洋經濟ONLINE》的報導，還一一介紹「AZ特戰隊」成員的背景，丁守中1954年出生，不是醫務人員也不是70歲老人，卻在疫情蔓延、社會面臨缺乏疫苗恐慌時接種，尷尬的是，他在5月12日才呼籲組團去中國接種中國疫苗。

▲▼ 立法委員候選人黃昭順 。（圖／記者翁進忠攝）

▲黃昭順被發現根本沒在接種名單上 。（圖／記者翁進忠攝）

擔任過27年國會議員的黃昭順，聲稱有藥師資格，所以是在醫務人員框架下接種，但是由於造冊名單上沒有她的名字，被輿論批評特權接種。

▲張榮味（左，著白襯衫）2021年5月31日出監，遭爆6月初插隊施打AZ疫苗。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲張榮味被發現住家跟張麗善根本相距40公尺。（圖／記者李忠憲翻攝）

前雲林縣長張榮味，在家鄉打下了堅實的基礎，被稱為「雲林王」，現任縣長是他的妹妹張麗善，聲稱兄妹經常一起吃飯，屬於與地方疫情指揮官接觸的高危險群，但是網友查google發現，兩人的住所相距40公尺。

▲▼李登輝追思會-連戰。（圖／記者周宸亘攝）

▲連戰被發現不只他跟夫人接種，還有一群相關人員也一併接種了。（圖／記者周宸亘攝）

前副總統連戰夫婦是國民黨的大人物，連戰因為疾病經常需要進出醫院治療，因此被醫院視為相當於醫務人員的對象，但是後來卻被發現，不只連戰夫婦接種，還有其他志願者與相關人員也一併接種，醫院因此被罰款30萬台幣（約合119萬日元）。

▲▼立法院院會 國是論壇 立委葉毓蘭 李德維 楊瓊瓔 賴士葆 林德福。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委賴士葆多次批評政府購買的疫苗，卻被發現接種AZ。（圖／記者屠惠剛攝）

從1998年以來，一直以強烈與中國統一傾向競選的賴士葆，多次批評政府購買的疫苗，當時強力批評的議員，被認為不會特權接種，更不用說是AZ疫苗，不難想像他的選民有多失望。

▲▼兩岸圓桌論壇協會,張顯耀,吳子嘉,趙建民。（圖／記者曾俊豪攝）

▲張顯耀批評日本捐AZ疫苗，自己接種的卻是AZ疫苗。（圖／記者曾俊豪攝）

報導還特別提到沒有在圖上的張顯耀，他批評「日本若真心捐贈，請捐贈BNT或是莫德納，台灣不要撿日本國人不要的AZ」還說「台灣人不是疫苗乞丐 」，但是隨後被媒體披露他在5月28日接種AZ疫苗，醫院和他本人分別被罰30萬元和1.5萬元（約合6萬日元）。

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