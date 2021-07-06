快訊／殘骸發現了！俄羅斯空難　機上乘客確定全部罹難

記者王致凱／綜合報導

俄羅斯堪察加彼得巴夫洛夫斯克6日發生一架An-26飛機失事墜毀意外。根據俄羅斯衛星通訊社報導，俄國緊急部門發言人已經證實，機上28名乘客和機組人員已經確定全數遇難。

據悉，俄國聯邦航空運輸署稍早前透露，搜救人員已經在距離帕拉納機場跑道約4至5公里處尋獲失聯飛機殘骸。

失事的An-26飛機原本預定從堪察加彼得羅巴甫洛夫斯克飛往帕拉納，機上載有22名乘客和6名機組人員，乘客中包含1名兒童。據稱，失事飛機在即將降落帕拉納機場前突然與塔台失去聯繫。

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