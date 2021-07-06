「爸爸活」女偶像被爆轉戰AV女優　粉絲靠「特徵」認出來了

▲前日本女團成員佐竹音乃被爆出與中年男子「爸爸活」以後，疑似轉戰暗黑界。（翻攝自推特、dmm）

圖、文／鏡週刊

日本聲優偶像團體「=LOVE」成員佐竹音乃（佐竹のん乃）今年3月初閃電退團，隨後被八卦雜誌踢爆曾進行「爸爸活」、與中年男子性交易，此事曝光後雖然她一度銷聲匿跡，但有眼尖粉絲發現7月即將出道的AV女優中，一位頂著「偶像光環」做宣傳的新人疑似就是佐竹音乃，照片比對之下2人「私密特徵」超相似，佐竹音乃先前也曾傳出「完成拍攝」的風聲，可信度頗高。

日本八卦雜誌《文春週刊》3月初時，踢爆佐竹音乃與某位年約40至50歲的中年男子進行「爸爸活」，即為以金錢換取女性陪伴、肉體關係的交易，雙方被拍到在高級飯店共度90分鐘，陪睡價碼、三圍等私密資訊也跟著曝光。佐竹音乃在爆料前就已經離開原屬偶像團體，至今也銷聲匿跡，但有粉絲這幾天發現似乎有「好消息」。

粉絲在日本知名成人片網站「FANZA」（原DMM）上，發現一位名叫新道宮（暫譯，新道みや）的新人AV女優，即將在7月中正式「發片」的她，打著「貨真價實的偶像」的宣傳詞，網站上新道宮相關的宣傳照片僅露出部分臉龐，十分神祕，但有粉絲拿出佐竹音乃的照片比對，認為她就是新道宮的可能性極高。

此外，在該部「出道作」的預覽影片中，新道宮自稱「當了4年的偶像」，與佐竹音乃於2017年至2021年擔任偶像的時間，也不謀而合，甚至預覽影片中新道宮脖子上痣的位置，都與佐竹音乃符合，又加深了可能性；還有粉絲挖出地下消息，發現早在4月底就傳出：「佐竹音乃這個月已經『拍完』了，預計6月下半月以後會發布！」的風聲。

對此，有的粉絲大感震驚也不可置信，「絕對不可能是她！」「有這麼缺錢嗎？」有粉絲則認為：「只是被抓到一次爸爸活就要下海，好慘。」不過也有粉絲十分雀躍，「雖然不知道真相如何，但先預約為敬！」「真是好消息，期待。」目前預覽影片的觀看次數將近2萬、也有不少人預約，屆時7月中就能揭曉是否真為前偶像「轉換跑道」當成人偶像。



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