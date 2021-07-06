26歲英國辣妹在家只穿內衣褲　引來鄰居寫小紙條「要求1件事」

▲都市中的建築物十分密集，有些住戶甚至能清楚看到鄰居的一舉一動。（示意圖，圖非當事人，東方IC）

圖、文／鏡週刊

建築物相鄰太近，在家中的一舉一動都可能被鄰居看光。英國一名辣媽亞歷珊卓，近日收到一張鄰居給她的紙條，內容要求她關上自家的百葉窗，「因為我的孩子並不想看到妳的『光屁屁』」，這讓什麼也沒做錯的亞歷珊卓相當傻眼，認為鄰居莫名其妙。

英國一名26歲的辣媽亞歷珊卓，表示自己最近要開車時，發現擋風玻璃上有一張用塑膠袋包裹的紙條，定睛一看，發現是著對面鄰居留下的訊息，但內容卻讓亞歷珊卓當場傻眼，上面寫著：「當你想在家中裸體走動時，希望妳能先拉上百葉窗，我會非常感激，因為我的孩子並不想看到妳的『光屁屁』。」

收到紙條的亞歷珊卓相當火大，她回想3天前自己只穿著內衣褲在家中走動，結果發現鄰居的女兒正站在窗台邊往外看，亞歷珊卓推測應該是當天「只穿內衣褲」的自己，被鄰居的女兒目睹，才導致這次的紙條事件。亞歷珊卓感到被冒犯，她認為自己在家中的一舉一動被監看了，她說：「我很清楚的這張紙條是誰寫的，他們之前就曾讓我移走停在街上的車子，但我一直告訴自己要忍耐，盡量不與鄰居發生衝突。」

亞歷珊卓表示，自己對於鄰居的舉動和離譜的要求感到非常生氣，她將對方的紙條PO到網路上，並詢問週遭友人，自己在家中只穿內衣褲是否存在任何問題。而朋友則紛紛留言力挺亞歷珊卓：「鄰居也管太多了吧！這是妳的房子，不是他們的。我要重申，這是妳的私人住宅，而不是他們的偷窺區」「如果他們對妳在自己家裡做的事情有意見，那麼他們可以閉上眼睛，而不是侵犯你的隱私權」。也有人開玩笑表示：「是不是鄰居的丈夫一直在偷看，被老婆發現吃醋了？」



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