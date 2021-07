身家4.7兆卻賣光房產「租140萬組合屋」　馬斯克10坪住宅內部曝光

▲ 特斯拉創辦人馬斯克。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳宛貞/綜合外電報導

特斯拉及SpaceX創辦人馬斯克(Elon Musk)雖是身家1673億美元(約新台幣4.7兆元)的全球首富,生活方式卻不如人們想像中奢華。他在過去一年間賣掉大部分房地產,日前脫手最後一筆房產,全為專注發展火星任務,6月更在推特上透露,目前住在德州一棟價值5萬美金(約新台幣139.6萬元)的組合屋中。

My primary home is literally a ~$50k house in Boca Chica / Starbase that I rent from SpaceX. It’s kinda awesome though.



Only house I own is the events house in the Bay Area. If I sold it, the house would see less use, unless bought by a big family, which might happen some day.