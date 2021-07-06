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最貴臭豆腐！3女返鄉脫口罩爽吃恐罰4.5萬⋯求饒喊：不清楚規定

▲▼最貴臭豆腐。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲花蓮三名女子返鄉脫口罩大啖臭豆腐，遭警方取締。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

本土疫情尚未趨緩，花蓮縣連續多日零確診，不過，玉里鎮鎮民廣場公園昨（5日）有3名女子從外地返鄉，無視防疫規定，脫下口罩享用臭豆腐。警方獲報後立即上前取締，全案依《傳染病防治法》第37條第1項第6款未戴口罩，函送衛生局裁罰，每人最高可罰1萬5000元。

警方表示，三級警戒期間，依規定民眾外出時須全程配戴口罩，並停止室內5人以上、室外10人以上之聚會，營業場所依規定停止營業，餐飲小吃店一律外帶不內用。然而，員警5日進行市場防疫稽查勤務接獲民眾報案，稱玉里鎮鎮民廣場公園（舊玉里國小）有民眾無視防疫規定，未配戴口罩且室外飲食，遂派員到場了解；經查3名女子正在享用臭豆腐，警方立即蒐證，而女子自稱從外地回來故鄉，向警方表示不清楚規定，請警方通融一次，並對於自己違反防疫措施一事表示有疑義。

▲▼最貴臭豆腐。（圖／記者王兆麟翻攝）

對此，員警隨後通知玉里鎮衛生所稽查人員到場協助，稽查人員到場後，全案依《傳染病防治法》第37條第1項第6款未戴口罩，函送衛生局裁罰。

▲▼最貴臭豆腐。（圖／記者王兆麟翻攝）

玉里警分局長陳蔚文表示，民眾防疫意識提高，近日常接獲民眾向派出所報案檢舉，有未配戴口罩或是在公園群聚聊天的情形，在此呼籲民眾外出須全程佩戴口罩，否則會被裁罰3000元至1萬5000元罰鍰；另外，即便室外保持社交距離，在空曠公共場所或是未超過室外10人以上的戶外空間，也不行取下口罩用餐，這都等於違反未戴口罩之防疫規定；希望民眾疫情期間共體時艱，保護自身才能保護自己最深愛的家人，玉里分局加強稽查的頻率，嚴格守護這座家園。

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