最毒Delta！他「只待13分鐘+相隔5m」還是被傳染　關鍵原因曝光

▲南韓保健當局提醒，開冷氣也必須適時開窗換氣，否則會提高傳染風險。（圖／路透社）



記者王佩翊／編譯

Delta病毒威力猛毒，南韓傳出有一人只與確診者待在同個空間13分鐘，兩人之間更是相隔了5公尺以上安全距離，卻仍然染疫，讓南韓衛生當局不敢大意。相關單位懷疑，傳染原因可能是密閉空間內病毒被冷氣的風傳遞出去所致，才會在保持社交距離的情況下，仍然染疫。

根據Jtbc報導，南韓全羅北道南原市一名任職於市廳的職員上週末確診新冠肺炎，經通報後，南原市廳全體進行核酸檢測，所幸全員結果呈陰性，並未發生傳染。根據疫調，該名職員6月30日曾經與Delta變異病毒確診者路徑重疊13分鐘，當時他前往一間位於南原市的餐廳，並坐在距離確診者5公尺遠的位置。

儘管兩人重疊時間沒有超過15分鐘，也保持5公尺的社交距離，卻仍然被傳染，因此引發熱議。保健當局研判，當時餐廳內部為密閉空間，在沒有通風的情況下，病毒透過冷氣的風傳遞出去，因此傳染在5公尺外的他人。

南韓保健當局表示，目前Delta變異病毒的感染速度比其他變種病毒株還要快，截至上週末，南韓全國累計416人感染Delta病毒。相關單位也提醒，由於天氣變熱，開冷氣的頻率增加，病毒擴散的危險性也大幅提高，民眾務必注意適時開窗戶換氣，在室內也不要忘記佩戴口罩。

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