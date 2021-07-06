日本熱海土石流捲走130戶！黃金72小時已過　仍有29人失蹤

▲熱海土石流累計有29人失蹤、4人死亡。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本靜岡縣熱海市3日因豪大雨造成土石流，多達130棟房屋遭到泥流捲走，至今累計4死、29人下落不明。然而距離土石流發生已經過了黃金72小時，讓全力投入救援行動的警消人員與自衛隊更加緊張。另一方面，發生土石流的伊豆山地區受災情影響停水，然而該地區幾乎都是獨居的老年人，如果持續停水恐造成獨居老人健康惡化，引發擔憂。

▲▼ 救難人員仍在持續投入搜索作業（圖／路透）



根據《日本放送協會》報導，熱海土石流截至6日上午通報24人失蹤，但稍早根據周遭居民通報，還有5人也下落不明，失蹤人數上升至29人。此次土石流災情慘重，累計有130棟房屋被沖走，另外有4名女性確認罹難。儘管警察、消防人員以及自衛隊已派出大批人力投入救援，但距離事發已經過了黃金救援的72小時，讓救難人員也繃緊神經。

官房長官加藤勝信6日表示，警方仍在確認部分民眾的行蹤，失蹤人數有可能還會再上調。事實上，由於當地政府最初是以戶籍資料來掌握可能失蹤的民眾，無法完全確定住在災區的民眾身分，因此現在還無法確認具體的失蹤人數。此外，國土交通省已經派出空拍機至上流與其周遭進行拍攝，並組成30人的調查小組實地探訪，以深入調查土石流發生的原因。

伊豆山地區截至6日仍處於停水狀態，民眾必須自行到供水點取水，然而當地居民多是獨居老人，因此光是取水就成為長者們的一大負擔，且住家也受災情影響有所損壞，長期下來恐造成身體健康惡化。

▼土石流發生當下直接將房屋與車輛捲走。（圖／路透）



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