駐韓大使陸籍妻又打人！掌摑清潔員「踢飛便當」1公尺　慘摔送醫

▲比利時駐韓大使夫人相雪秋，近日又被暴與公園清潔工發生肢體衝突。（圖／翻攝自推特）

記者羅翊宬／綜合外電報導

比利時駐南韓大使萊庫耶（Peter Lescouhier）的中國籍妻子相雪秋涉及的暴力爭議事件不斷，掀起南韓社會民眾的厭中情緒，繼今年4月因被誤會是竊盜而在服飾店當場掌摑店員，沒想到近日又傳出與公園清潔工發生肢體衝突，不僅掌摑、踢飛便當，還將衛生紙往對方臉上扔。

根據《韓聯社》報導，警方昨（5）日表示，相雪秋該日上午9時25分前往首爾市龍山區漢南洞的讀書堂公園，沒想到卻因掃帚觸碰到身體，而與65歲的清潔員發生肢體衝突，雙方大開嗓門嗆聲、互相推擠，而相雪秋在衝突時跌倒，最後送往順天鄉醫院接受治療。

警方接獲清潔員報案後，隨即出動至現場調解糾紛，由於雙方皆不願意受罰，因此最後未立案。不過，清潔員事後於該日下午前往漢南派出所痛訴，在肢體衝突的過程中，遭到相雪秋兩度掌摑，還向警方詢問如何提出告訴，然而最後卻仍未遞出訴狀。

▲比利時大使陸籍妻子相雪秋4月怒搧店員耳光。（圖／翻攝自YouTube／Reuters）

清潔員今（6）日接受韓媒《SBS》的採訪時透露事發背景，當時她將自己的便當放在公園的某一處角落，不料便當卻突然遭到相雪秋無故踢飛1公尺遠，於是雙方才開始發生言語衝突，而且是相雪秋先動手，才導致演變成肢體衝突。

清潔員遭掌摑後不堪受辱，動手推倒相雪秋，不過在攙扶相雪秋的過程中，卻又慘遭對方賞巴掌。清潔員補充，其實2周前就曾遭相雪秋羞辱，當時她看到有人將手機放在公園的椅子上，正在尋找失主時，卻突然遭到相雪秋拿衛生紙丟擲臉部。

據悉，相雪秋4月才在首爾市龍山區的服飾店掌摑店員，被警方立案調查，隨著爭議不斷在當地社會擴大，比利時外務部決定提前於今年夏季結束萊庫耶的駐韓大使任期，將夫妻倆調回國。

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