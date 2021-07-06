邊開車邊與少年壞壞！　她忙著「人與人連結」嗨到撞樹翻車

▲美國一名女子在開車時與未成年少年發生性行為，結果意外撞車。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者王佩翊／編譯

美國加州一名30歲女子23日開車上路時，不小心自撞路樹翻覆，然而待警方調查後才發現，事發當時她正與車上另一名未成年少年進行「人與人的連結」，因此才會發生車禍。嫌犯隨即被以與未成年人發生性行為、未成年人口交以及脅迫口交等罪嫌遭到逮捕。

根據《每日星報》報導，嫌犯金柏莉（Kimberly Carnahan）日前開車載著未成年的男同事，但卻因不小心撞上路樹導致翻覆，目擊民眾嚇得隨即通報警方。警方獲報趕往現場並進行調查，發現車上的兩人在撞車前正在發生性行為，疑似就是發生車禍的主要原因。

警方隨後以與未成年者性交、與未成年口交以及脅迫他人口交等罪嫌將金柏莉逮捕，她也隨即坦承犯行，然而待金柏莉遭到起訴後，她卻否認自己與未成年發生性行為。據悉，少年的母親告訴警方，兒子曾經與一名成年的女同事發生關係，指的疑似就是金柏莉。

該名少年的確切年齡與兩人的工作地點均未透露，警方仍在持續調查整起事件，儘管金柏莉改口否認與少年發生關係，但種種證據都在證實少年的說法。

Woman arrested for crashing car into tree ‘while having sex with underage boy’https://t.co/aVtDozpGnG pic.twitter.com/7CHAxeUT0w — Daily Star (@dailystar) July 3, 2021

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast

契爾氏白泥面膜特價890 去除粉刺超有效