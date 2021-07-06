　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

邊開車邊與少年壞壞！　她忙著「人與人連結」嗨到撞樹翻車

▲▼9歲女童駕駛紅色轎車載4歲妹妹要去加州，卻在路上發生車禍。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲美國一名女子在開車時與未成年少年發生性行為，結果意外撞車。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者王佩翊／編譯

美國加州一名30歲女子23日開車上路時，不小心自撞路樹翻覆，然而待警方調查後才發現，事發當時她正與車上另一名未成年少年進行「人與人的連結」，因此才會發生車禍。嫌犯隨即被以與未成年人發生性行為、未成年人口交以及脅迫口交等罪嫌遭到逮捕。

根據《每日星報》報導，嫌犯金柏莉（Kimberly Carnahan）日前開車載著未成年的男同事，但卻因不小心撞上路樹導致翻覆，目擊民眾嚇得隨即通報警方。警方獲報趕往現場並進行調查，發現車上的兩人在撞車前正在發生性行為，疑似就是發生車禍的主要原因。

警方隨後以與未成年者性交、與未成年口交以及脅迫他人口交等罪嫌將金柏莉逮捕，她也隨即坦承犯行，然而待金柏莉遭到起訴後，她卻否認自己與未成年發生性行為。據悉，少年的母親告訴警方，兒子曾經與一名成年的女同事發生關係，指的疑似就是金柏莉。

該名少年的確切年齡與兩人的工作地點均未透露，警方仍在持續調查整起事件，儘管金柏莉改口否認與少年發生關係，但種種證據都在證實少年的說法。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

契爾氏白泥面膜特價890　去除粉刺超有效

ET快訊
家戶感染嚴重　柯文哲：有確診者回家傳染12人
快訊／俄羅斯客機墜海！　機上乘客下落不明
快訊／北市+13「萬華區最多」　12區確診數曝光
LIVE／北市疫苗率先向下開放　柯文哲最新說明
陳時中要打第二劑了！笑稱：大家流行打莫德納，我打以前的也不錯
快訊／新北確診足跡公布！新光三越A11、信義誠品、2家樂福、
快訊／通通打莫德納！　北市後天開放68歲↑預約接種
泡茶4人全染疫！　白牌司機友「15天後確診」
快訊／新北這2類人員後天開打疫苗！　共1.2萬人
新北重慶市場、樹林博愛街638人篩檢　PCR結果出爐
快訊／新北＋11感染源分析出爐　6人與北市有關
非金馬澎「成功登記疫苗」算數嗎？　指揮中心回應了
快訊／新北+11「永和1例感染源不明」　各區確診人數曝光
7／12開放內用有嚴格要求！陳時中曝「相關規定」：做不到就外
1500萬超跑被銷毀成廢鐵　機師駕駛真實身分曝！下場慘了
LIVE／新北＋11足跡　侯友宜最新說明
連續多天沒社區群聚！　陳時中談「降級」露出笑容
昨增10人打疫苗後猝死「2人打莫德納」　累積解剖70人死因曝
出租公寓頻傳嬌喘聲...2女南下賣淫　Ｄ罩杯全套價碼曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本熱海土石流捲走130戶！黃金72小時已過　仍有29人失蹤

俄羅斯客機證實墜海！　28人下落不明

傳文在寅有意「東奧訪日」！擬會晤菅義偉改善關係　遭日韓當局否認

以色列100萬劑輝瑞快過期！證實由「南韓接手」...明運抵70萬劑

邊開車邊與少年壞壞！　她忙著「人與人連結」嗨到撞樹翻車

駐韓大使陸籍妻又打人！掌摑清潔員「踢飛便當」1公尺　慘摔送醫

在家上廁所「陰莖」遭猛咬！　他回頭驚見「1.6m巨蟒」鑽出馬桶

打完疫苗當天死亡！　日6旬翁「倒臥接種站」送醫不治

泰官員力挺科興！籲「勿追加施打輝瑞」內部文件外流　網全罵翻

海上驚見UFO！4詭譎光點「三角陣形」上下飄　盤旋10秒突消失

畢旅同學「熱情歡唱」他全程睡死　下秒驚醒一臉懵：我是誰我在哪？

左左右右要升國二「兒童轉少女」　近況照曝光...網讚：變好漂亮

前面太慢！聯結車「雙黃線超車」　違規仔vs路隊長引2派網友熱議

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

王子分手驚爆「花心.藏新歡」好友全力挺　鄧麗欣也發聲..曝他私下真面目

女孩模仿「普通空姐vs.女神空姐」 語氣到位網友讚：好懷念的聲音

Eason重提卡多里樂園..突離席：不要開玩笑　跟KID半夜「遇古裝老人」一開口嚇爆！

聯結車出鳳鼻隧道煞不住！玩命抓角度闖紅燈險撞前車...

林可彤曝生產影片哭超慘！　淒厲狂吼...3歲兒全程在旁看傻了

怕被檢舉！外送員蹲地找掩護吃飯 心酸：被當病毒看待...照片惹共鳴

日本熱海土石流捲走130戶！黃金72小時已過　仍有29人失蹤

俄羅斯客機證實墜海！　28人下落不明

傳文在寅有意「東奧訪日」！擬會晤菅義偉改善關係　遭日韓當局否認

以色列100萬劑輝瑞快過期！證實由「南韓接手」...明運抵70萬劑

邊開車邊與少年壞壞！　她忙著「人與人連結」嗨到撞樹翻車

駐韓大使陸籍妻又打人！掌摑清潔員「踢飛便當」1公尺　慘摔送醫

在家上廁所「陰莖」遭猛咬！　他回頭驚見「1.6m巨蟒」鑽出馬桶

打完疫苗當天死亡！　日6旬翁「倒臥接種站」送醫不治

泰官員力挺科興！籲「勿追加施打輝瑞」內部文件外流　網全罵翻

海上驚見UFO！4詭譎光點「三角陣形」上下飄　盤旋10秒突消失

消防隊外暗夜男聲「救人喔」　勇消打燈無人街道旁照到白衣身影

快訊／嚴防家戶感染！柯文哲：有確診者回家傳染12人

快訊／中和男無慢性病打AZ隔天「四肢無力」　3週後死亡

台灣歷年重大事件！新冠確診「死亡破700」衝第2　PTT戰爆：人禍阿

快訊／唐鳳疫苗預約系統上路「地方退場？」　新北研考會曝整合方向

預約打疫苗「為何要先問意願？」　陳時中曝原因！網轟：浪費時間

巴黎高訂周／搞怪超模「西裝內全空」看秀！　DIOR仙氣粉霧禮服絕美

日本熱海土石流捲走130戶！黃金72小時已過　仍有29人失蹤

快訊／北市+13「萬華區最多」　12區確診數曝光

限時1天！超商人氣冰品只要1元　指定卡結帳加碼「咖啡買1送1」

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

國際熱門新聞

印度神童又預言！再爆「最糟2時間點」

印度神童預言又成真！英美、日本全出事了

上廁所陰莖被咬！　1.6m巨蟒鑽出馬桶

即／日本8日運送113萬劑AZ疫苗贈台

Lambda出現不尋常突變　傳染速度可能更快

新加坡16歲少年接種輝瑞　舉重訓練後心臟驟停

Delta病毒太強！以色列：輝瑞保護力下降至64％

英相宣布解封方案　不用再戴口罩

習與法德領袖會晤　希望擴大合作

Delta病毒肆虐　法官員警告月底前恐爆第四波疫情

祖克柏揮旗衝浪慶獨立　美媒：詭異

印度神童預言又應驗！影片還談到台灣

越南單日增上千本土病例　創新高紀錄

爆破拆除　邁阿密倒樓增至27死

更多熱門

相關新聞

美企超貼心！鼓勵員工「無限期休假」

美企超貼心！鼓勵員工「無限期休假」

「Okta」是美國舊金山成長速度最高的軟體公司之一，共同創辦人麥肯農（Todd McKinnon）近期最擔心的，就是過去一年多以來的壓力可能壓垮廣大的員工，因此他鼓勵員工休假，公司也允許「假期無限制」，但出於一個原因，他要求員工詳細條列所有私人的度假規劃，愈鉅細靡遺愈好。目前累計已有900封電郵湧入麥肯農的信箱，而且還在不斷增加。

港府擬修個資法　臉書、推特、谷歌揚言撤出香港

港府擬修個資法　臉書、推特、谷歌揚言撤出香港

爆破拆除　邁阿密倒樓增至27死

爆破拆除　邁阿密倒樓增至27死

減少對亞洲代工依賴　歐美擬擴大半導體合作

減少對亞洲代工依賴　歐美擬擴大半導體合作

勒索病毒「連鎖感染」數百家企業…驚動白宮

勒索病毒「連鎖感染」數百家企業…驚動白宮

關鍵字：

北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

印度神童又預言！再爆「最糟2時間點」

開放第9、10類疫苗預約登記！

林勝東嗆聲被認證？網貼「林昶佐記者會前」2照片秒懂

印度神童預言又成真！英美、日本全出事了

快訊／本土增27例「又創警戒以來新低」

即／自治會長林勝東強硬回擊王定宇許淑華

納豆曬20年前激瘦帥照　曾任幼幼台甜甜圈哥哥

終於要鬆綁管制了　揭疫情降級3關鍵

唐鳳疫苗預約系統有BUG？　徐巧芯：我資格不符卻能登記

基隆男臥床5年確診亡　母、弟血清抗體檢驗追感染源

楊丞琳深夜突拋6字震撼彈　10分鐘影片首公開

張上淳「其實救得回來」　醫生批：對醫護、家屬是打擊

164萬劑AZ快來了！青壯年接種機會增

房東公審只收1/3水電費！女租客現身...網傻了

艾瑞絲遭疑「花450萬買粉絲」傻眼開嗆

更多

最夯影音

更多
畢旅同學「熱情歡唱」他全程睡死　下秒驚醒一臉懵：我是誰我在哪？

畢旅同學「熱情歡唱」他全程睡死　下秒驚醒一臉懵：我是誰我在哪？
左左右右要升國二「兒童轉少女」　近況照曝光...網讚：變好漂亮

左左右右要升國二「兒童轉少女」　近況照曝光...網讚：變好漂亮

前面太慢！聯結車「雙黃線超車」　違規仔vs路隊長引2派網友熱議

前面太慢！聯結車「雙黃線超車」　違規仔vs路隊長引2派網友熱議

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

王子分手驚爆「花心.藏新歡」好友全力挺　鄧麗欣也發聲..曝他私下真面目

王子分手驚爆「花心.藏新歡」好友全力挺　鄧麗欣也發聲..曝他私下真面目

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面