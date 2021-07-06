在家上廁所「陰莖」遭猛咬！　他回頭驚見「1.6m巨蟒」鑽出馬桶

▲奧地利一名男子馬桶裡竟藏了一條巨蟒。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

奧地利一名65歲男子5日凌晨在家上廁所，未料馬桶裡竟鑽出一條長達1.6公尺的白化網紋蟒（albino reticulated python），往陰莖狠咬一口。幸好，他僅受輕傷，緊急送醫後已無大礙。

《每日郵報》等外媒報導，男子早上6時醒來上廁所，才剛坐下就感覺陰莖突然被「掐」一下，立刻嚇得跳起來，回頭才發現一條巨蟒鑽出來，而且也正盯著自己瞧。

警方接獲通報後，趕緊帶著爬蟲類專家抵達現場，將蟒蛇帶走安置。醫護人員表示，雖然蟒蛇沒有毒性，但傷患仍可能因馬桶裡的細菌導致傷口感染，幸好男子經過治療後，沒有大礙。

▲蟒蛇是受害者的鄰居所飼養，疑似透過管線「逃家」。（圖／翻攝施蒂里亞警察局）



警方初步調查指出，蟒蛇是受害者的鄰居所飼養，可能透過管線逃逸，但牠究竟如何離開籠子，並且進入鄰居家中，確切路線仍不清楚。

爬蟲類專家施坦格爾（Werner Stangl）表示，蟒蛇安然無恙，經過清洗後已經歸回飼主。他坦言，自己和爬蟲類打交道長達40年，從未見過類似事件。

警方透露，24歲飼主在家裡布置許多專業籠子，飼養11條無毒蛇類和壁虎，但直到警察上門才發現寵物不見。他涉嫌因疏忽造成他人身體傷害，全案已被提交給檢方，但目前仍不清楚是否會遭起訴。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast