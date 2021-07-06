　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

在家上廁所「陰莖」遭猛咬！　他回頭驚見「1.6m巨蟒」鑽出馬桶

▲▼奧地利一名男子馬桶裡竟藏了一條巨蟒。（圖／路透）

▲奧地利一名男子馬桶裡竟藏了一條巨蟒。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

奧地利一名65歲男子5日凌晨在家上廁所，未料馬桶裡竟鑽出一條長達1.6公尺的白化網紋蟒（albino reticulated python），往陰莖狠咬一口。幸好，他僅受輕傷，緊急送醫後已無大礙。

《每日郵報》等外媒報導，男子早上6時醒來上廁所，才剛坐下就感覺陰莖突然被「掐」一下，立刻嚇得跳起來，回頭才發現一條巨蟒鑽出來，而且也正盯著自己瞧。

警方接獲通報後，趕緊帶著爬蟲類專家抵達現場，將蟒蛇帶走安置。醫護人員表示，雖然蟒蛇沒有毒性，但傷患仍可能因馬桶裡的細菌導致傷口感染，幸好男子經過治療後，沒有大礙。

▲▼奧地利一名男子馬桶裡竟藏了一條巨蟒。（圖／翻攝施蒂里亞警察局）

▲蟒蛇是受害者的鄰居所飼養，疑似透過管線「逃家」。（圖／翻攝施蒂里亞警察局）

警方初步調查指出，蟒蛇是受害者的鄰居所飼養，可能透過管線逃逸，但牠究竟如何離開籠子，並且進入鄰居家中，確切路線仍不清楚。

爬蟲類專家施坦格爾（Werner Stangl）表示，蟒蛇安然無恙，經過清洗後已經歸回飼主。他坦言，自己和爬蟲類打交道長達40年，從未見過類似事件。

警方透露，24歲飼主在家裡布置許多專業籠子，飼養11條無毒蛇類和壁虎，但直到警察上門才發現寵物不見。他涉嫌因疏忽造成他人身體傷害，全案已被提交給檢方，但目前仍不清楚是否會遭起訴。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
剛酒駕被請回！美髮師又豪飲「43杯威士忌」　撞死黃暐瀚母
日本再捐113萬劑AZ　指揮中心證實：後天下午抵台
屏東Delta群聚+1！今增27例本土「台北最多」　各縣市分
快訊／今增17死！　本土增27例
台中女摔進溝渠　消防救人後接通知「她快篩陽性」
LIVE／全國微解封「3行業先行」　陳時中最新說明
獨／全台一致！唐鳳疫苗系統最快7/15上線　北市網路預約將退
疫苗預約有問題！多人不符資格卻登記　1922解釋兩可能原因
T妹內湖高級豪宅「免費出租」！　只需1條件可馬上入住
新iPhone確定命名出爐！　有四款新機型
唐鳳疫苗預約系統有Bug？　徐巧芯：我資格不符卻登記成功

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

邊開車邊與少年壞壞！　她忙著「人與人連結」嗨到撞樹翻車

駐韓大使陸籍妻又打人！掌摑清潔員「踢飛便當」1公尺　慘摔送醫

在家上廁所「陰莖」遭猛咬！　他回頭驚見「1.6m巨蟒」鑽出馬桶

打完疫苗當天死亡！　日6旬翁「倒臥接種站」送醫不治

泰官員力挺科興！籲「勿追加施打輝瑞」內部文件外流　網全罵翻

海上驚見UFO！4詭譎光點「三角陣形」上下飄　盤旋10秒突消失

注射輝瑞後舉重猝死！新加坡建議：接種1周內應避免「激烈運動」

習近平黨慶談話強硬　華郵籲「認真看待台灣問題」：中國威脅日增

以色列100萬劑輝瑞快過期！傳將由「南韓接手」

快訊／日本宣布：8日贈台113萬劑AZ疫苗

畢旅同學「熱情歡唱」他全程睡死　下秒驚醒一臉懵：我是誰我在哪？

左左右右要升國二「兒童轉少女」　近況照曝光...網讚：變好漂亮

前面太慢！聯結車「雙黃線超車」　違規仔vs路隊長引2派網友熱議

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

女孩模仿「普通空姐vs.女神空姐」 語氣到位網友讚：好懷念的聲音

王子分手驚爆「花心.藏新歡」好友全力挺　鄧麗欣也發聲..曝他私下真面目

Eason重提卡多里樂園..突離席：不要開玩笑　跟KID半夜「遇古裝老人」一開口嚇爆！

聯結車出鳳鼻隧道煞不住！玩命抓角度闖紅燈險撞前車...

怕被檢舉！外送員蹲地找掩護吃飯 心酸：被當病毒看待...照片惹共鳴

林可彤曝生產影片哭超慘！　淒厲狂吼...3歲兒全程在旁看傻了

邊開車邊與少年壞壞！　她忙著「人與人連結」嗨到撞樹翻車

駐韓大使陸籍妻又打人！掌摑清潔員「踢飛便當」1公尺　慘摔送醫

在家上廁所「陰莖」遭猛咬！　他回頭驚見「1.6m巨蟒」鑽出馬桶

打完疫苗當天死亡！　日6旬翁「倒臥接種站」送醫不治

泰官員力挺科興！籲「勿追加施打輝瑞」內部文件外流　網全罵翻

海上驚見UFO！4詭譎光點「三角陣形」上下飄　盤旋10秒突消失

注射輝瑞後舉重猝死！新加坡建議：接種1周內應避免「激烈運動」

習近平黨慶談話強硬　華郵籲「認真看待台灣問題」：中國威脅日增

以色列100萬劑輝瑞快過期！傳將由「南韓接手」

快訊／日本宣布：8日贈台113萬劑AZ疫苗

16hrs前剛酒駕被請回！美髮師又豪飲43杯威士忌　凌晨撞死黃暐瀚母

明天開喝！大苑子人氣「鮮桔綠」回來了　2萬張「買1送1券」先領

邊開車邊與少年壞壞！　她忙著「人與人連結」嗨到撞樹翻車

日本再捐113萬劑AZ！指揮中心證實：7月8日下午抵台

屏東Delta相關群聚+1！今增27例本土「台北14例最多」　縣市分佈曝光

快訊／本土增27例「又創警戒以來新低」　另增17死

全台首創／防疫優先！7月買Suzuki新車加送疫苗險

鬼鬼、黃偉晉直播一半突曝光「私密下半身」　狂霸屏惹魏如萱崩潰

300元有找！打開後才知道菜色　天母知名串燒店推「盲盒餐食」

EQ最高的人是誰？ 鄉民狂推「2大女神」：情緒沒失控過

網紅家家小可愛彈開...露點、形狀被看光　同行爆「她自己解掉」：是女生都知道會噴開

國際熱門新聞

印度神童又預言！再爆「最糟2時間點」

印度神童預言又成真！英美、日本全出事了

即／日本8日運送113萬劑AZ疫苗贈台

上廁所陰莖被咬！　1.6m巨蟒鑽出馬桶

Lambda出現不尋常突變　傳染速度可能更快

新加坡16歲少年接種輝瑞　舉重訓練後心臟驟停

Delta病毒太強！以色列：輝瑞保護力下降至64％

英相宣布解封方案　不用再戴口罩

習與法德領袖會晤　希望擴大合作

Delta病毒肆虐　法官員警告月底前恐爆第四波疫情

祖克柏揮旗衝浪慶獨立　美媒：詭異

越南單日增上千本土病例　創新高紀錄

印度神童預言又應驗！影片還談到台灣

爆破拆除　邁阿密倒樓增至27死

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

開放第9、10類疫苗預約登記！

印度神童又預言！再爆「最糟2時間點」

林勝東嗆聲被認證？網貼「林昶佐記者會前」2照片秒懂

印度神童預言又成真！英美、日本全出事了

即／自治會長林勝東強硬回擊王定宇許淑華

納豆曬20年前激瘦帥照　曾任幼幼台甜甜圈哥哥

終於要鬆綁管制了　揭疫情降級3關鍵

164萬劑AZ快來了！青壯年接種機會增

楊丞琳深夜突拋6字震撼彈　10分鐘影片首公開

基隆男臥床5年確診亡　母、弟血清抗體檢驗追感染源

房東公審只收1/3水電費！女租客現身...網傻了

艾瑞絲遭疑「花450萬買粉絲」傻眼開嗆

賈永婕遭酸作秀…吳淡如不忍了「姐來幫妳罵人」

即／台中女墜樓「頭身分離慘死」！

用力擦屁！她「草莓奶昔瀑布」狂瀉…醫搖頭嘆：整塊挖掉

更多

最夯影音

更多
畢旅同學「熱情歡唱」他全程睡死　下秒驚醒一臉懵：我是誰我在哪？

畢旅同學「熱情歡唱」他全程睡死　下秒驚醒一臉懵：我是誰我在哪？
左左右右要升國二「兒童轉少女」　近況照曝光...網讚：變好漂亮

左左右右要升國二「兒童轉少女」　近況照曝光...網讚：變好漂亮

前面太慢！聯結車「雙黃線超車」　違規仔vs路隊長引2派網友熱議

前面太慢！聯結車「雙黃線超車」　違規仔vs路隊長引2派網友熱議

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

女孩模仿「普通空姐vs.女神空姐」 語氣到位網友讚：好懷念的聲音

女孩模仿「普通空姐vs.女神空姐」 語氣到位網友讚：好懷念的聲音

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面