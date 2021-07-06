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傳文在寅有意「東奧訪日」！擬會晤菅義偉改善關係　遭日韓當局否認

▲▼菅義偉、文在寅仍未進行首次的日韓元首會談。（圖／路透社）

▲日媒指出，文在寅盼能譖東奧訪日時會晤菅義偉，尋求改善日韓關係。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

日韓關係近來因二戰時期的慰安婦、朝鮮籍強制非法徵用勞工的判決結果而降至冰點，引發日韓貿易戰，日本首相菅義偉去年9月就任至今，未曾與南韓總統文在寅舉行峰會。不過隨著日本東京夏季奧運即將於7月23日正式開幕，有日媒率先引述政府關係人士的說法，指出文在寅已向日方傳達東奧時的訪日意願。

根據日媒《產經新聞》報導，日本政府消息人士透露，一旦文在寅於東奧時的訪日行程確定，菅義偉有意願會晤文在寅，舉行就任首相後的首次日韓元首峰會。據悉，菅義偉2020年就任首相後，曾於該年9月與文在寅通話，今年5月的英國康威爾郡G7峰會上，兩人雖進行簡短的問候，卻始終無法辦成元首峰會。

對於產經新聞的報導，日本內閣官房長官加藤勝信在6日下午記者會上嚴正否認，「各國元首若要出席奧運開幕式，須經由國際奧委會（IOC）與各國奧委會之間的協調。據我所知，雖然南韓也正著手進行類似協商，不過目前我國（日本）並未接獲文在寅訪日的通報。」

根據《韓聯社》，南韓青瓦台對於該則報導也表示，「目前仍未有定論，對於日本媒體的推測性報導，我們不會發表任何立場，現在仍在觀望中。」

►日韓化解恐無望！傳文在寅「東奧訪日」見菅義偉　日本駁斥非事實

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