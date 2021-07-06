南韓慘遭梅雨侵襲！80歲婦住宅內被土石掩埋亡　住戶淚訴：是人禍

▲全羅南道光陽市受到梅雨侵襲，某深山發生土石流，80多歲老婦遭活埋死亡。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓連日來遭遇梅雨鋒面侵襲，光是位於西南部的全羅南道近2天以來的總降雨量最高就超過500mm，造成多處山地坍方、土石流，溪水氾濫暴漲後沖進市區街道，造成共130多棟住宅淹水、2人死亡，其中包含光陽市遭土石流掩埋的80多歲女住戶，屍體經過9個多小時搜索後才被發現。

根據《韓聯社》報導，此次襲擊南韓的梅雨鋒面挾帶著驚人的雨量，短短2天以來在全羅南道降下豪雨，氣象廳針對全羅南道22個市、郡發佈豪雨特報，從5日至6日下午2時的累積降雨量，海南郡縣山為524mm、長興郡冠山為457.5mm、高興郡道陽為414mm，而珍島郡時雨量為69.5mm、海南郡為63.4mm。

其實早從3日起便開始陸續降下豪雨，連日來的降雨造成地層更加脆弱，全羅南道光陽市津上面一處深山，於6日上午6時4分發生土石流，造成2棟住宅、1棟倉庫遭土石掩埋，消防當局研判82歲的女性住戶受困屋內，展開長達9個多小時的搜救作業。

▲80多歲老婦遭土石活埋死亡。（圖／達志影像）

消防人員包括動用重裝備挖除建築殘骸，但現場強降雨不斷，加上土石持續累積，使搜救作業更困難，當局還派遣119特殊救難隊、使用超音波探測器，最後於下午2時55分在現場成功找到失去意識的80多歲老婦，送醫搶救後仍宣告不治。

報導指出，其實在發生土石流地區的上端，有一處地點2年以來進行土木工程，做為修建農舍（田園式住宅）的一環，今年1月已完成地面整平工程。居民認為，此次土石流的發生原因與該工程脫離不了干係，因為過去就曾4度向光陽市府通報，指出有土石崩塌的危險，直呼根本就是「人禍」。