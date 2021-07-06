習近平黨慶談話強硬　華郵籲「認真看待台灣問題」：中國威脅日增

▲習近平在中共百年黨慶上發表談話 。（圖／翻攝央視）



記者吳美依／編譯

《華盛頓郵報》社論指出，習近平在共產黨百年黨慶的談話措詞強硬，稱「誰妄想欺負中國，必將碰得頭破血流」，誓言「堅決粉碎任何台獨圖謀」，上述言論都該被認真看待，尤其談到台灣議題時，更是如此。文章指出，習近平清楚表明，「在他的獨裁統治之下，中國將對民主世界、尤其台灣等鄰國」，甚至人類全體自由，構成日益增長的威脅。

習近平7月1日在演說中談及「中華民族的偉大復興」，「（中國人）為人類文明進步作出了不可磨滅的貢獻」。他堅稱中國從未壓迫或征服其他人民，未來也計畫將軍事水準提升到「世界一流等級」。

習近平談到台灣問題時，重申「和平統一」是「矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望」。由於中國軍方近日對台灣領空的入侵行動不斷升級，因此他本次提及的「粉碎台獨」似乎更加令人信服。

社論指出，習近平收攏權力，本質上宣布自己終生統治，且似乎將征服民主穩固的台灣，視為奠定後世影響力的目標。他的言論充滿傲慢與民族主義的悲憤，提醒世界其政權擁有日益增強的野心以及好戰追求心，並將成為世界秩序，甚至世界和平的真正威脅。

社論也提到，美國前總統川普、前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的作風，時常讓人認為美國平白無故使用過度激烈言論、誤導性的貿易戰，加劇與中國的緊張關係。但是，那些擔心華府鷹派發動新冷戰、釀成不必要危險的人，都應該好好看一看習近平的演說。

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